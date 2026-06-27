Ten amerykański model wskrzesza trend plażowy, prezentując sylwetkę retro

Stroje plażowe przenoszą się w przeszłość. Z okazji swoich urodzin amerykańska modelka Lindsey Pelas opublikowała na Instagramie serię zdjęć skąpanych w słońcu, na których ma na sobie jednoczęściowy kostium kąpielowy o zdecydowanie retro charakterze. Ten strój wskrzesza urokliwy trend plażowy: fasony inspirowane stylem vintage.

Jednoczęściowa sukienka z kwiatowym nadrukiem

Lindsey Pelas wybrała do tego projektu jednoczęściowy kostium kąpielowy z delikatnym nadrukiem, łączącym drobne kwiaty i czarne groszki. To uroczy i romantyczny motyw, bezpośrednio inspirowany minionymi dekadami. Pozując na świeżym powietrzu, w skąpanej w słońcu pustyni, doskonale uosabia tę retro i słoneczną estetykę. Strój plażowy, który wyróżnia się na tle bardziej minimalistycznych projektów, podkreślając niezaprzeczalny urok stylu vintage.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez LINDSEY PELAS (@lindseypelas)

Powrót estetyki pin-up

Ten look wpisuje się w szerszy trend. Po latach zdominowanych przez proste linie, stroje plażowe powracają do ducha pin-up z lat 50. Stroje kąpielowe o dopasowanym kroju, kwiatowe wzory, groszki i fasony retro powracają na plaże z impetem. Groszki, w szczególności, należą do kluczowych wzorów tego sezonu, podobnie jak kwiatowe wzory, cenione za swój romantyczny charakter. Ta fala vintage zyskuje coraz większą popularność.

Post urodzinowy

Lindsey Pelas udostępniła te zdjęcia, aby uczcić swoje urodziny. Postanowiła świętować na świeżym powietrzu, w słonecznym, naturalnym otoczeniu, wierna swojej miłości do letnich klimatów. Jej liczni obserwatorzy szybko przesłali jej najserdeczniejsze życzenia i pochwalili serię świetlistych zdjęć.

Lindsey Pelas w tym jednoczęściowym kostiumie kąpielowym z kwiatowym nadrukiem wskrzesza czarujący trend plażowy. Wybierając fason retro, przypomina nam, że styl vintage wciąż ma się dobrze na plaży. Z pewnością zainspiruje osoby marzące o słonecznym i ponadczasowym looku na lato.