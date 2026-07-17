Długo zmagająca się z kompleksami 61-letnia modelka zmienia swoje podejście do swojego ciała.

Przez lata Paulina Porizkova żyła w świecie, w którym wygląd był najważniejszy. 61-letnia była czesko-szwedzko-amerykańska modelka dzieli się szczerą historią o swojej relacji z ciałem, naznaczonej głęboką transformacją. To inspirujące świadectwo, ale warte podkreślenia.

Podróż naznaczona kompleksami

Paulina Porizkova opublikowała na Instagramie film , w którym zastanawia się nad swoim stosunkiem do ciała. Choć wielu od dawna zazdrościło jej figury, wyjaśnia, że nie postrzegała jej w ten sposób. Wspomina, że jako młoda dziewczyna traktowała swoje ciało jak coś oczywistego, nie dbając o nie, a jednocześnie odczuwając ciągłe poczucie niezadowolenia.

Pomimo międzynarodowej kariery modelki, przyznaje, że często porównuje się z innymi i skupia na tym, co uważa za niedoskonałe. Ta presja pokazuje, że poczucie niepewności nie zależy wyłącznie od zewnętrznych percepcji.

W wieku 61 lat o wiele spokojniejsze spojrzenie

Z biegiem czasu jej perspektywa uległa zmianie. Dziś Paulina Porizkova wyjaśnia, że czuje większą wdzięczność wobec swojego ciała. Mówi, że docenia wszystko, czego pozwoliło jej doświadczyć przez lata i potwierdza, że nie wstydzi się już pokazywać zmarszczek, skóry ani śladów czasu. Zamiast szukać wyidealizowanego wizerunku, woli celebrować ciało, które zawsze było z nią. To sposób na podkreślenie jej zdolności, doświadczenia życiowego i odporności, a nie dążenie do perfekcji.

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Dobre samopoczucie nie zależy wyłącznie od wyglądu fizycznego.

W swoim świadectwie Paulina Porizkova podkreśla również wagę dbania o swój umysł. Dla niej poczucie własnej wartości opiera się w równym stopniu na dobrym samopoczuciu psychicznym, co na wyglądzie. To holistyczne podejście sprzyja życzliwszemu spojrzeniu na siebie. Chodzi nie o negowanie zmian związanych z wiekiem, ale o nauczenie się akceptowania ich z większym współczuciem i uznaniem.

Inspirujące przesłanie... ale trzeba je spojrzeć na nie z szerszej perspektywy.

Historia Pauliny Porizkovej może znaleźć oddźwięk u wielu osób poszukujących głębszej relacji ze swoim ciałem. Jej historia przypomina nam, że można zmienić perspektywę patrzenia na siebie, niezależnie od wieku. Ważne jest jednak, aby zachować pewien dystans do tego doświadczenia.

Choć obecnie twierdzi, że jest nieskrępowana i w pełni akceptuje oznaki starzenia, Paulina Porizkova jest rzeczywiście byłą modelką, której sylwetka w dużej mierze odpowiada obecnym kanonom piękna. Jej doświadczenie zawodowe, a także zasoby finansowe, prawdopodobnie zapewniają jej uprzywilejowany dostęp do zabiegów, coachingu fitness i stylu życia, który nie jest dostępny dla każdego. Jej wygląd nie odzwierciedla zatem wyglądu większości kobiet po 60. roku życia.

Świadectwo Pauliny Porizkovej nie traci jednak na wartości. Wręcz przeciwnie, przypomina, że nie należy porównywać własnego ciała z ciałem osób publicznych, których warunki życia często są zupełnie inne. Samoakceptacja nie polega na osiągnięciu idealnego wyglądu, ale na budowaniu bardziej pełnego szacunku stosunku do własnego ciała, niezależnie od wieku, typu sylwetki czy doświadczeń życiowych.