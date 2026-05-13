„Między Brigitte Bardot i Monicą Bellucci”: ta modelka wywołuje poruszenie na plaży w Rio.

Są zdjęcia, które na pierwszy rzut oka przenoszą nas w zupełnie inne miejsce. To, które niedawno udostępniła na Instagramie francuska modelka Romane (@romaneinnc), zdecydowanie wpisuje się w tę kategorię. Relaksując się na tętniącej życiem plaży w Rio de Janeiro, młoda kobieta uchwyciła chwilę zapomnienia, pełną słońca, życia i spokoju. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się komentarze porównujące jej energię do energii największych ikon europejskiego kina.

Tętniąca życiem scena na brazylijskim piasku

Na zdjęciu Romane wygodnie siedzi na kolorowym leżaku, a jej długie, falujące, złocistoblond włosy opadają na ramiona. Wokół niej gwar plaży w Rio w środku popołudnia: przechodnie uliczni sprzedawcy, zielone i czerwone leżaki porozrzucane na piasku, spacerowicze i plażowicze cieszący się słońcem.

Typowo brazylijska scena, gdzie każdy szczegół emanuje ciepłem i spontanicznością. Z lekko utkwionym w horyzont wzrokiem, minimalistycznym makijażem i złocistą cerą, Romane wydaje się idealnie czuć w tym otoczeniu. Jej swobodna, niemal marzycielska postawa nadaje zdjęciu niemal kinowy charakter.

Fani postrzegają ją jako „nieprzemijające piękno”

To właśnie ta atmosfera urzekła jej obserwatorów. Pod postem pojawiły się komentarze: „pomiędzy Brigitte Bardot i Monicą Bellucci”, „Uwielbiam ten styl”, „to zdjęcie to dzieło sztuki” … Dla wielu obraz ten przywołuje na myśl złotą erę europejskiego kina, kiedy promienne bohaterki rozświetlały wybrzeże Morza Śródziemnego z niewymuszoną elegancją. A porównanie to nie jest bez znaczenia.

Brigitte Bardot, absolutna ikona lat 60., głęboko zakorzeniła się w zbiorowej wyobraźni swoimi występami na plażach Saint-Tropez i jednocześnie „dzikim” i wyrafinowanym wyglądem. Monica Bellucci z kolei od dziesięcioleci uosabia ponadczasowe piękno, pełne naturalności i opanowania. Dwa różne światy, ale ta sama idea: kobiety wolnej. Symboliczne połączenie, które jest równie pochlebne, co inspirujące.

Powrót słonecznej i naturalnej estetyki

Ten post wpisuje się również w szerszy trend. Od kilku miesięcy na Instagramie i TikToku obserwujemy wielki powrót słonecznej i „bezfiltrowej” estetyki, inspirowanej ikonami lat 60. i 70.

Naturalne włosy, muśnięta słońcem skóra, swobodny wygląd, codzienne sceny zamiast przesadnie dopracowanych scenerii… to pragnienie autentyczności jest widoczne w profilach wielu projektantów i modelek. Post Romane doskonale ilustruje ten trend. Daleko jej do przesadnie sztucznego wizerunku, oferuje ona żywy, żywy i zachęcający wizerunek, który rozbudza żądzę wędrówek.

Tym prostym zdjęciem zrobionym na plaży w Rio, francuska modelka Romane (@romaneinnc) uchwyciła coś cennego: emocje. Emocje związane z niekończącymi się latami, spacerami po piasku i bohaterkami filmowymi, które ukształtowały wyobraźnię tak wielu pokoleń. Sądząc po entuzjazmie jej fanów, z pewnością będziemy śledzić jej poczynania na kolejnych plażach jeszcze przez długi czas.