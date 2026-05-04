Ta modelka plus size zachwyca w czerwonej satynowej sukience

Modele
Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Podczas pokazu Chanel Cruise 2026-2027 w Biarritz wiele stylizacji zrobiło niezapomniane wrażenie. Jaskrawoczerwony strój Palomy Elsesser od stóp do głów był jednym z najczęściej fotografowanych tego wieczoru.

Wygląd dzianiny w kolorze szkarłatnej czerwieni od stóp do głów

28 kwietnia 2026 roku, dokładnie rok po objęciu stanowiska dyrektora artystycznego Chanel, Matthieu Blazy zaprezentował swoją pierwszą kolekcję Cruise w Biarritz – miejscu, w którym Gabrielle Chanel otworzyła swój dom mody w 1915 roku. Był to znaczący powrót do korzeni, który przyciągnął liczne i zróżnicowane grono gwiazd, w tym Palomę Elsesser.

Na tę okazję wybrała komplet w całości w kolorze szkarłatu – jeden z dominujących kolorów sezonu wiosna/lato 2026, który można było już zobaczyć na pokazie Chanel. Miała na sobie dzianinowy top z długim rękawem i dekoltem w serek oraz pasującą do niego spódnicę midi w tym samym odcieniu czerwieni, a do tego dużą torebkę z nadrukiem jelenia i dwukolorowe beżowo-białe szpilki. Całkowicie monochromatyczny look, w którym kolor mówił sam za siebie.

Czerwień, obowiązkowy kolor sezonu

Wybór czerwieni nie jest w tym kontekście bez znaczenia. Szkarłatna czerwień stała się jednym z definiujących odcieni sezonu wiosna-lato 2026 – szczególnie widoczna u amerykańskiej aktorki Anne Hathaway na czerwonym dywanie w filmie „Diabeł ubiera się u Prady 2” oraz w stylizacjach kilku gości na pokazie Chanel tego wieczoru.

Paloma Elsesser, nowa oficjalna muza Chanel

Jej obecność w Biarritz świadczy o jej nowym statusie oficjalnej twarzy domu mody, wpisującej się w nową erę zapoczątkowaną przez Matthieu Blazy'ego. Od początku swojej kariery w Chanel, Paloma Elsesser uosabiała wizję mody, która idealnie wpisuje się w filozofię dyrektora artystycznego Chanel: ubrania stworzone do noszenia i różnorodne ciała, które je tworzą bez hierarchii.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy amerykańska modelka została skojarzona z domem mody Chanel pod tym szyldem, ale być może właśnie tutaj najwyraźniej narzuciła swoją tożsamość wizualną światu tego domu mody: to kobieta, która nie stara się ani wtopić w tłum, ani zaskakiwać, lecz po prostu w pełni istnieć w ubraniu, które nosi.

Krótko mówiąc, Paloma Elsesser nie potrzebowała sukni wieczorowej, żeby zabłysnąć w Biarritz. Po prostu nosiła wybrany kolor, jakby był jej własny, z tą cichą pewnością siebie, która przekształca modowy wybór w coś oczywistego. Lekcja stylu, ale przede wszystkim postawy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Nie da się zapomnieć”: sukienka z krokodylej skóry tej modelki przyciąga wzrok

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Nie da się zapomnieć”: sukienka z krokodylej skóry tej modelki przyciąga wzrok

Są takie spojrzenia, które się widzi i których się nie zapomina. Anok Yai zaprezentowała je 23 kwietnia 2026...

„Ikona”: Ta modelka plus size reaktywuje zapomnianą sukienkę vintage

Czasami wystarczy prosty post na Instagramie, aby przywrócić zapomniany element do modowego blasku. Paloma Elsesser udowodniła to, nosząc...

Modelka ta, sklasyfikowana jako „plus size”, zachwyca czarnym, piórkowym topem

Paloma Elsesser, czołowa postać świata mody, po raz kolejny przykuła uwagę swoim lookiem, który łączy w sobie śmiałość...

Ta modelka plus size przyciąga wzrok wzorzystą sukienką z nieoczekiwanym detalem.

Modelka plus-size Taty @tatywashere__ wywołała ostatnio ożywioną dyskusję, publikując zdjęcia wzorzystej sukienki z nieoczekiwanym detalem. Ten stylistyczny wybór...

Modelka plus-size Ashley Graham powraca do kolorowej mody vintage i wywołuje sensację

Amerykańska modelka Ashley Graham podsumowała swoje wybory modowe w poście na Instagramie prostym zdaniem: „Postawię na styl vintage...

„Piękna i wolna”: ta 62-letnia australijska modelka wciąż inspiruje.

Australijska bizneswoman, modelka i aktorka Elle Macpherson jest prominentną postacią w branży modowej. Nadal przyciąga uwagę, szczególnie swoimi...