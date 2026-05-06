Dlaczego branża modelingu przechodzi cichy kryzys?

Modele
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vika Glitter / Pexels

Pokazy mody wciąż inspirują do marzeń, kampanie pozostają „nieskazitelne”. Jednak za kulisami branża modelingu przechodzi głęboką transformację. Nowe technologie, zmiany ekonomiczne i ewoluujące praktyki castingowe sprawiają, że zawód ten zmienia swoje oblicze… i nie zawsze wychodzi to na dobre modelkom.

Meteoryczny wzrost popularności modeli wirtualnych

W ciągu zaledwie kilku lat pojawił się nowy gracz: model generowany przez sztuczną inteligencję . Ten rynek, praktycznie nieistniejący do niedawna, przeżywa obecnie spektakularny wzrost i jest już wart kilkaset milionów dolarów. Dla marek te cyfrowe awatary nie są już tylko chwytem marketingowym. Stają się wiarygodną alternatywą dla ludzkich modeli, zdolnych do pozowania bez ograniczeń czasowych, podróży i logistycznych. Cicha, ale strukturalna transformacja.

Za tą ewolucją kryje się bardzo konkretna rzeczywistość: koszty. W pełni cyfrowa kampania może obniżyć wydatki o 30–70% w porównaniu z tradycyjną sesją zdjęciową. W sektorze narażonym na presję cenową, inflację i konkurencję ze strony e-commerce, ta przewaga ma ogromne znaczenie. W rezultacie nawet marki ze średniej i wysokiej półki zaczynają integrować te rozwiązania, które kiedyś były zarezerwowane dla szybkiej mody. Stopniowo interakcja międzyludzka przestaje być kluczowa dla sprzedaży odzieży.

System, który i tak był kruchy od samego początku.

Kryzys ten nie rozpoczął się jednak wraz ze sztuczną inteligencją. Branża modelek od dawna opiera się na wysoce selektywnej, a wręcz nierównej, modelce. Agencje mogą podpisywać setki, a czasem tysiące profili, licząc na to, że tylko nieliczne z nich zdobędą duże kontrakty. Mniejszości udaje się zapewnić sobie godziwe życie dzięki temu zawodowi, podczas gdy wiele osób podejmuje się serii tymczasowych i niepewnych zleceń .

Sam proces castingu jest niezwykle konkurencyjny: setki kandydatów ubiegają się o zaledwie kilka miejsc. System ten pozostawia niewielkie pole manewru, nawet zanim pojawiły się nowe formy rywalizacji.

Coraz szersza konkurencja

Globalizacja zmieniła również zasady gry. Dziś modelki i modele pochodzą z całego świata, prezentując znacznie większą różnorodność sylwetek, twarzy i tożsamości niż kiedykolwiek wcześniej. To pozytywny krok naprzód w zakresie reprezentacji i pozytywnego podejścia do ciała: więcej typów sylwetki, więcej unikalnych cech, więcej historii do opowiedzenia. Ta otwartość zaostrzyła również konkurencję, bez równoczesnego wzrostu liczby możliwości. Więcej talentów, ale ograniczona ilość pracy.

Influencerzy i spadkobiercy: nowe twarze w centrum uwagi

Kolejna istotna zmiana: marki nie wybierają już wyłącznie profesjonalnych modelek. Coraz częściej zwracają się do influencerów, którzy dzięki swojej społeczności mogą zapewnić natychmiastową widoczność.

„Nepo babies”, dzieci celebrytów, odgrywają coraz ważniejszą rolę w kampaniach reklamowych. Ich sława staje się narzędziem marketingowym, niekiedy bardziej decydującym niż doświadczenie czy ścieżka kariery. Rezultat: możliwości, które wymykają się tradycyjnym modelom.

Nierealistyczne standardy piękna

Wraz z wirtualnymi modelami pojawia się nowy typ piękna: idealnie gładkie, całkowicie wymodelowane. Niektórzy eksperci mówią nawet o „meta-twarzy”, cyfrowym ideale, niemożliwym do odtworzenia w rzeczywistości. Te obrazy wpływają na oczekiwania, również w życiu realnym. Specjaliści z branży opieki zdrowotnej zauważają, że niektórzy ludzie nazywają te sztuczne wizualizacje wzorcami do naśladowania.

W przeciwieństwie do tego, prawdziwe ciała – z ich fakturą, niepowtarzalnością, autentycznością – mogą wydawać się niesprawiedliwie zestawione ze sobą. A jednak to właśnie te niepowtarzalne tożsamości nadają siłę i znaczenie wizerunkom ludzi.

Zawód, który jest nadal słabo chroniony

Wreszcie, ramy prawne mają problem z nadążaniem. Niektórym modelkom oferuje się możliwość stworzenia cyfrowej wersji swojego ciała, z której można korzystać bezterminowo. Ale kto kontroluje ten wizerunek? Kto na nim zarabia? Te pytania często pozostają niejasne. A przecież modelowanie opierało się właśnie na niedoborze i kontroli nad własnym wizerunkiem. Z tymi cyfrowymi bliźniakami ten model jest fundamentalnie podważany.

Krótko mówiąc, branża modelingu przechodzi głęboką reorganizację, napędzaną innowacjami technologicznymi, nowymi strategiami marketingowymi i ewoluującymi standardami. W tym kontekście jedno pozostaje kluczowe: należy pamiętać, że prawdziwe ciała, w całej swojej różnorodności, obecności i energii, są niezastąpione. Opowiadają historie, których cyfrowa perfekcja nigdy nie będzie w stanie w pełni odtworzyć.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Ta modelka plus size zachwyca w czerwonej satynowej sukience

