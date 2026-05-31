Ta modelka plus size robi furorę dzięki gorsetowi w stylu vintage

Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Amerykańska modelka „plus-size” Paloma Elsesser prezentuje na swoim koncie na Instagramie stylizację równie delikatną, co uderzającą, w pudroworóżowym gorsecie o charakterze vintage.

Gorset w kolorze pudrowego różu, który robi furorę

Moment nie mógł być lepszy: delikatny, pudroworóżowy gorset o wyrazistym kroju i dopracowanych detalach, w wyraźnie vintage'owym stylu. Delikatny odcień, jednocześnie retro i romantyczny, wygląda jak żywcem wyjęty z hollywoodzkiego buduaru. Zdjęcie natychmiast wywołało lawinę komentarzy na Instagramie, a fanki chwaliły pewność siebie, z jaką Paloma Elsesser nosi tę kreację.

Zwiastun Victoria's Secret

Do swojego wpisu Paloma Elsesser dodała krótki, ale dosadny podpis: „Miasto Aniołów!!! Wzywamy wszystkie anioły!!!”. Towarzyszyła mu wzmianka o marce Victoria's Secret. Wyraźne nawiązanie do pseudonimu Los Angeles, a także do apelu o „anioły”, niedawno ogłoszonego przez amerykańską markę, która przygotowuje obecnie pokaz mody na 2026 rok i nową obsadę. Fani szybko rozszyfrowali ten zwiastun: już krążą zakłady na lokalizację i skład kolejnego pokazu.

Paloma Elsesser, „krągły anioł”, który stał się ikoną

Paloma Elsesser, która po raz pierwszy pojawiła się na wybiegu Victoria's Secret w 2024 roku, stała się jedną z czołowych postaci inkluzywności w modzie. W 2023 roku zdobyła nawet prestiżową nagrodę Modelki Roku na British Fashion Awards – po raz pierwszy w historii modelki plus-size. Od tego czasu pojawiła się na niezliczonych okładkach magazynów, w kampaniach reklamowych i pokazach, nigdy nie rezygnując ze swojej autentyczności.

Sylwetka, która celebruje wszystko

Poza doborem ubrań, to symboliczna moc wizerunku rezonuje. Nosząc tę część garderoby, historycznie kojarzoną z pewnym „ideałem kobiecości”, Paloma Elsesser poszerza spektrum możliwości. Pudroworóżowy gorset na ciele, które nie podporządkowuje się restrykcyjnym standardom branży, to subtelny, ale mocny przekaz: moda nie powinna mieć dwóch rozmiarów. I przesłanie to dociera do odbiorców, o czym świadczą tysiące entuzjastycznych reakcji na jej post.

Tym prostym zdjęciem Paloma Elsesser przypomina nam, dlaczego stała się jedną z najbardziej inspirujących postaci współczesnej mody. Łącząc elegancję vintage z zaangażowaniem w inkluzywność, udowadnia, że nawet pudroworóżowy gorset może odmienić losy świata mody.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
„Między Brigitte Bardot i Monicą Bellucci”: ta modelka wywołuje poruszenie na plaży w Rio.

