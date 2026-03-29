Historia Daphne Selfe, modelki, która była aktywna zawodowo do 97. roku życia

Daphne Selfe zapisała się w historii mody. Działając przez ponad siedem dekad, brytyjska modelka stała się ikoną w reprezentacji starszych kobiet w branży. Zmarła 21 marca 2026 roku w wieku 97 lat, pozostawiając po sobie karierę często uznawaną za przykład ewoluujących standardów piękna.

Początki w okresie powojennym

Urodzona 1 lipca 1928 roku w Londynie, Daphne Selfe rozpoczęła karierę modelki pod koniec lat 40. XX wieku, po tym jak została dostrzeżona w konkursie na okładkę magazynu. Następnie szkoliła się w agencji Gaby Young i pracowała przy katalogach, kampaniach reklamowych i domach mody. W tamtym czasie branża modowa narzucała bardzo surowe kryteria, pozostawiając niewiele miejsca na różnorodność. Po ślubie w latach 50. XX wieku Daphne Selfe tymczasowo zawiesiła karierę, aby skupić się na życiu rodzinnym. Mimo to nadal sporadycznie pojawiała się w produkcjach telewizyjnych, filmowych i reklamach.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Daphne Selfe (@daphneselfe)

Niesamowity powrót po 70 latach

Kariera Daphne Selfe nabrała rozpędu pod koniec lat 90., kiedy po śmierci męża powróciła do modelingu. Po siedemdziesiątce przyciągnęła uwagę fotografów i marek zainteresowanych reprezentowaniem szerszego spektrum wiekowego. Brała udział w London Fashion Week i pozowała dla międzynarodowych magazynów, takich jak Vogue i Marie Claire.

Przez lata współpracowała z markami takimi jak Dolce & Gabbana i Nivea, a także z uznanymi fotografami, takimi jak Mario Testino i David Bailey. Jej tak zwany naturalny wygląd, a zwłaszcza długie siwe włosy, których nie farbuje, stały się jej znakiem rozpoznawczym. Regularnie podkreśla, że nie chce „ukrywać skutków upływu czasu”, co przyczynia się do bardziej realistycznego przedstawiania starzenia się.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Daphne Selfe (@daphneselfe)

Rekordowa kariera w historii mody

Daphne Selfe została uznana przez Księgę Rekordów Guinnessa za najstarszą czynną zawodowo modelkę. Jej kariera trwa ponad 70 lat, co jest rzadkością w branży modowej. Jej ostatni profesjonalny występ miał miejsce w 2025 roku na pokazie Vogue w Royal Ascot. W 2019 roku otrzymała Order Imperium Brytyjskiego za wkład w modę i rolę w zwiększaniu widoczności starszych kobiet w branży.

Wiodąca postać w zakresie różnorodności wiekowej

Kariera Daphne Selfe jest często cytowana jako przykład walki z dyskryminacją ze względu na wiek w branży modowej. Jest ona orędowniczką idei, że widoczność różnorodnych profili pozwala lepiej odzwierciedlać społeczeństwo. Przez lata konsekwentnie wyrażała chęć, aby w mediach i kampaniach reklamowych pojawiało się więcej starszych modelek. Jej historia wpisuje się w szerszy ruch mający na celu promowanie bardziej inkluzywnej reprezentacji, szczególnie pod względem wieku, typu sylwetki i pochodzenia etnicznego.

Trwały wpływ na branżę

Śmierć Daphne Selfe wywołała liczne hołdy w prasie międzynarodowej, podkreślając wpływ jej kariery na ewolucję standardów piękna. Jej kariera przypomina, że moda może ewoluować, włączając do niej profile, które przez długi czas pozostawały w dużej mierze niewidoczne. Wielu obserwatorów uważa, że jej droga utorowała drogę innym starszym modelkom. Jej zaangażowanie na rzecz bardziej inkluzywnej wizji piękna nadal ma wpływ na branżę.

Z karierą trwającą ponad siedem dekad, Daphne Selfe odcisnęła swoje piętno na historii mody, kontynuując swoją pracę aż do późnych lat. Zmarła w wieku 97 lat, pozostawiając po sobie dziedzictwo często przywoływane jako przykład wytrwałości i otwartości na szerszą różnorodność profili w mediach wizualnych.