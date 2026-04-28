„Ikona”: Ta modelka plus size reaktywuje zapomnianą sukienkę vintage

Modele
Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Czasami wystarczy prosty post na Instagramie, aby przywrócić zapomniany element do modowego blasku. Paloma Elsesser udowodniła to, nosząc sukienkę z archiwum Prady z 2009 roku, utrzymaną w zdecydowanie pin-upowym klimacie, co natychmiast wywołało reakcję internautów.

Sukienka z archiwum Prady wyciągnięta z szafy

Sukienka, o której mowa, pochodzi z kolekcji Prady z 2009 roku, przełomowego okresu dla włoskiego domu mody, naznaczonego silnymi odniesieniami do stylu retro. Z charakterystycznymi dla pin-up kodami – dopasowaną sylwetką, podkreślonymi kształtami i szykowną estetyką lat 50., nawiązaną do stylu Miucci Prady – sukienka wydawała się skazana na zapomnienie w archiwach… dopóki Paloma Elsesser nie przywróciła jej życia.

Do swoich zdjęć na Instagramie Paloma Elsesser napisała po prostu: „Prada '09 fine ❤” . Dwa słowa, emoji w kształcie serca i tysiące reakcji. Społeczność modowa natychmiast pochwaliła jej wybór stroju, podkreślając, jak istotne jest przywrócenie tak konkretnego elementu z archiwów, zamiast skupiania się na najnowszych kolekcjach.

Paloma Elsesser, archiwistka luksusowych przedmiotów vintage

Paloma Elsesser nie nosi mody – ona ją przekształca. Niezależnie od tego, czy chodzi o dopasowaną suknię na galę, czy o znalezisko vintage, wnosi pewną siebie, awangardową energię, która przyciąga uwagę, nie domagając się jej. Jej wyraźne zamiłowanie do archiwów domów mody takich jak Prada, Miu Miu i Versace jest dobrze udokumentowane, a ten post jest tego najnowszym przykładem.

Ikona, która tchnie nowe życie w zapomniane przedmioty

Odkryta na Instagramie przez legendarną wizażystkę Pat McGrath, Paloma Elsesser chodziła po wybiegach dla Fendi, Versace, Coperni i Tommy'ego Hilfigera, a także zdobiła okładki wielu międzynarodowych wydań Vogue'a. Być może to właśnie jej własna działalność, z tak prostymi postami jak emoji serca na sukience Prady z 2009 roku, wywiera najbardziej bezpośredni wpływ – przypominając, że dobre kreacje nigdy się nie starzeją.

Przywracając tę sukienkę Prady z 2009 roku do łask, Paloma Elsesser potwierdza jedno: „prawdziwy styl” nie musi podążać za kalendarzem kolekcji. Czerpie z przeszłości, reinterpretuje ją i nadaje jej nowy wydźwięk. To coś więcej niż tylko viralowy look – ten look przypomina nam, że najbardziej rzucająca się w oczy moda to często ta, która odważnie wskrzesza zapomniane skarby.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Modelka ta, sklasyfikowana jako „plus size”, zachwyca czarnym, piórkowym topem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

