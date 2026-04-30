„Nie da się zapomnieć”: sukienka z krokodylej skóry tej modelki przyciąga wzrok

Są takie spojrzenia, które się widzi i których się nie zapomina. Anok Yai zaprezentowała je 23 kwietnia 2026 roku podczas gali Time100 w Nowym Jorku, w złotej, teksturowanej, skórzanej sukience, która natychmiast stała się viralem. Amerykańska modelka pochodzenia południowosudańskiego po raz kolejny udowodniła, że nie tylko nosi ubrania, ale i nimi żyje.

Sukienka ze skóry krokodyla o efektownym wzorze

Anok Yai wzięła udział w gali magazynu Time, w której sama wzięła udział w tym roku 2026. Zaszczyt ten postanowiła uczcić z rzadką precyzją stylistyczną, zwracając się do studia Ashi Studio o stworzenie całkowicie spersonalizowanego looku.

Anok Yai miała na sobie rzeźbioną, złotą sukienkę midi ze skóry o fakturze skóry krokodyla z kolekcji Ashi Studio wiosna/lato 2026 Couture. Usztywniony gorset i odwrócony kołnierz podkreślały sylwetkę Anok Yai z niemal architektoniczną precyzją. Ściśnięta talia i zaakcentowane biodra tworzyły figurę klepsydry, a połyskujące wykończenie materiału nadawało sukience niemal realistyczny wygląd. Dopasowane czółenka ze skóry krokodyla ze spiczastymi noskami dopełniały stylizację od stóp do głów w tym samym stylu.

Ashi Studio, dom, który przesuwa granice

Ta sukienka jest projektu Ashi Studio, paryskiej marki założonej przez Mohammeda Ashi, pierwszego projektanta mody z Zatoki Perskiej, który dołączył do Fédération de la Haute Couture jako członek gościnny w 2023 roku. Dom ten słynie z eksperymentalnych konstrukcji haute couture, będących połączeniem rzeźby i odzieży – i wyraźnie harmonizujących z wizualnym wszechświatem Anok Yai.

Podwójny wygląd na dwuczęściowy wieczór

Wieczór Anok Yai przebiegał w dwóch odrębnych fazach stylistycznych: po przybyciu na miejsce miała na sobie indygo-bandażową sukienkę od Hervé Légera, nałożoną na czarną spódnicę, łącząc strukturę z płynnością. Dopiero na kolację zamieniła ten początkowy look na sukienkę z krokodylej skóry od Ashi Studio, przekształcając swoje wejście w prawdziwy moment modowy.

Prasa i media społecznościowe są jednomyślne.

W ciągu kilku godzin zdjęcia obiegły cały świat, wywołując dyskusje na temat mody, sztuki i mediów społecznościowych. Magazyn Time, który umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych osób roku 2026, podkreślił jej „cichą i uderzającą pewność siebie” oraz umiejętność „podnoszenia rangi tego, co nosi” – spadkobierczynię dziedzictwa brytyjsko-jamajskiej supermodelki Naomi Campbell i południowosudańskiej modelki i aktorki Alek Wek dla nowego pokolenia. Dla magazynu Runway ta stylizacja nie tylko definiuje trend, ale także „zapowiada przyszłość mody na czerwonym dywanie”.

Suknia z krokodylej skóry, wyrzeźbiona sylwetka, prezencja, która nie potrzebuje sztuczności: Anok Yai przekształciła galę w moment czystej mody. Nie do zapomnienia, zgodnie z obietnicą.