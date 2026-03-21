„Styl nie zna granic wieku”: ta 60-letnia modelka fascynuje internautów

Modele
Anaëlle G.
@greceghanem / Instagram

Urodzona w Libanie i mieszkająca w Montrealu od 2005 roku, Grece Ghanem najpierw wyróżniała się w mikrobiologii, uzyskując tytuł magistra, a następnie przez 25 lat pracowała jako trenerka fitness. To jej córka w 2015 roku zachęciła ją do publikowania swoich stylizacji na Instagramie. To, co zaczęło się jako hobby, rozkwitło: dziś @greceghanem może pochwalić się ponad 2 milionami obserwujących, oczarowanych jej promienną pewnością siebie i stylowymi strojami.

Motto, podpis i filozofia

W swoim biogramie na Instagramie podkreśla: „Chodzi przede wszystkim o modę i pewność siebie, bo styl nie zna granic wiekowych!”. W wieku 60 lat Grece odrzuca dyktat wieku. Odważnie nosi dopasowane kostiumy, dwuczęściowe stroje bez filtra, kolory tęczy i szykowne sukienki Riviera, łącząc designerskie ubrania z obszernymi dodatkami. Jej motto? „Bądź widoczna” – szczery okrzyk sprzeciwu wobec niewidzialności kobiet po 50. roku życia.

Od tygodni mody do wybiegów

Regularnie gości na Fashion Weeks (Paryż, Nowy Jork, Mediolan), pojawiając się w magazynach, chodzi po wybiegach marek, które doceniają jej charyzmę. Jej promienne zdjęcia zbierają tysiące lajków i pełne zachwytu komentarze: „Królowa!” „Czysta inspiracja!”. Grece, była mikrobiolog, a obecnie ikona mody, udowadnia, że elegancja ewoluuje z czasem – i przypomina nam, że nawet jeśli dopasowuje się do tak zwanych klasycznych standardów mody, widok 60-latki tak śmiało podążającej za współczesnym stylem jest potężnym źródłem inspiracji dla całej społeczności na Instagramie.

Krótko mówiąc, internauci ubóstwiają ją za jej autentyczność. Sześćdziesięcioletnia Grece Ghanem uosabia kobietę wolną, która celebruje swoje ciało takim, jakie jest, nie próbując go zmieniać za wszelką cenę. Choć przestrzega pewnych standardów, jej sukces wynika przede wszystkim ze sposobu, w jaki przypomina nam, że wiek nie przekreśla stylu ani prezencji – wręcz przeciwnie, może je uwydatnić.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Ta 37-letnia południowoafrykańska modelka promienieje w stroju do jogi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

