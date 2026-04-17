Modelka plus-size Ashley Graham powraca do kolorowej mody vintage i wywołuje sensację

Clelia Campardon
@ashleygraham / Instagram

Amerykańska modelka Ashley Graham podsumowała swoje wybory modowe w poście na Instagramie prostym zdaniem: „Postawię na styl vintage z lekką nutą elegancji ”. Następnie wymieniła kilka kultowych domów mody – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – a także Gabriel Held Vintage.

Bardzo asertywna garderoba archiwalna

W tym wpisie Ashley Graham prezentuje garderobę vintage, pomyślaną jako prawdziwy wyraz stylu. Wybór takich kultowych marek jak Jean-Paul Gaultier, Roberto Cavalli i Issey Miyake tworzy ekspresyjny świat mody. Ten wpis to coś więcej niż tylko starannie dobrany wybór ubrań – to wizja vintage jako placu zabaw, łącząca kultowe nawiązania z silnym zamiłowaniem do wyrazistych sylwetek.

Sposób na wyrażenie swojego kształtu

Siła tego wpisu tkwi również w jego podpisie. Pisząc „Wezmę swój styl vintage z odrobiną krągłości”, Ashley Graham wyraźnie łączy ideę archiwum mody z krągłą sylwetką, nie próbując jednocześnie wygładzać ani neutralizować swojego wizerunku. To krótkie, ale trafne stwierdzenie jest spójne z jej karierą. Ashley Graham zawsze była orędowniczką mody inkluzywnej i przypomina nam, że awangardowy styl, luksus i pożądanie nigdy nie powinny być zarezerwowane dla jednego typu sylwetki.

Ashley Graham, zaledwie kilkoma słowami, prezentuje wpis, który wykracza poza zwykły „efekt stylistyczny”. Łącząc kultowe marki, ubrania vintage i odważne sylwetki, oferuje swobodniejsze, bardziej współczesne spojrzenie na modę archiwalną. Przede wszystkim, ten wpis przypomina, że garderoba vintage może być w pełni ucieleśniona.

Po ukończeniu Sciences Po jestem prawdziwą pasjonatką zagadnień kulturowych i społecznych.
„Piękna i wolna”: ta 62-letnia australijska modelka wciąż inspiruje.

Australijska bizneswoman, modelka i aktorka Elle Macpherson jest prominentną postacią w branży modowej. Nadal przyciąga uwagę, szczególnie swoimi...

Modelka Thylane Blondeau, nazywana „najpiękniejszą dziewczynką na świecie”, świętuje swoje 25. urodziny

5 kwietnia 2026 roku francuska modelka Thylane Blondeau obchodziła 25. urodziny. Znana na całym świecie od dzieciństwa, przez...

„Przytyła”: Krytykowana za swój wygląd, ta modelka przerywa milczenie

Modelka Beca Michie odniosła się na TikToku do krytyki swojego wyglądu. Wyjaśniła, że była obiektem negatywnych komentarzy w...

W satynowym stroju modelka plus-size Ashley Graham prezentuje swoją figurę

Amerykańska modelka Ashley Graham niedawno zrobiła furorę swoim występem w programie The Kelly Clarkson Show. Pojawiła się w...

Historia Daphne Selfe, modelki, która była aktywna zawodowo do 97. roku życia

Daphne Selfe zapisała się w historii mody. Działając przez ponad siedem dekad, brytyjska modelka stała się ikoną w...

Na piasku ta krągła modelka dumnie prezentuje swoją figurę.

Modelka Jocelyn Corona przyciąga wzrok sesją zdjęciową w ciepłym, pustynnym krajobrazie. Pozując na piasku i skałach, prezentuje silną...