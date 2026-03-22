Stworzony przez sztuczną inteligencję hiszpański „model” jest naśladowany przez setki tysięcy ludzi

Stworzona przez sztuczną inteligencję hiszpańska wirtualna „modelka” Aitana Lopez, z fuksjowymi włosami i przenikliwym wzrokiem, ma prawie 400 000 obserwujących na Instagramie i rewolucjonizuje świat mody.

Sztuczna inteligencja, która przeczy rzeczywistości

Aitana, wprowadzona na rynek w listopadzie 2022 roku przez madrycką agencję The Clueless, to fotorealistyczna kreacja 3D: 25 lat, 170 cm wzrostu, atletyczna budowa ciała i wyrazista twarz z wyidealizowanymi, latynoskimi rysami. Jej kanał jest pełen sesji modowych, wirtualnych podróży (Dubaj, Bali) i codziennych historii, w których „cieszy się” kawą lub ćwiczy jogę. Internauci wchodzą z nią w interakcje, jakby była prawdziwą influencerką, zszokowani odkryciem jej sztucznej inteligencji, gdy poznają prawdę.

Rozkwitająca i dochodowa kariera

@fit_aitana rywalizuje z prawdziwymi influencerkami, pozując na zdjęciach. Ludzie są zdumieni: „Myślałam, że ona jest prawdziwa!” „Czy sztuczna inteligencja kradnie nam pracę?” Jej realizm jest uderzający: naturalna mimika, profesjonalne oświetlenie, angażujące podpisy ( „Gotowa na lato!” ). Madrycka agencja The Clueless dopracowuje jej charakter (zdeterminowany, pozytywny), aby stworzyć emocjonalną więź. Niektórzy wręcz nie chcą w to uwierzyć: „Niemożliwe, ona jest zbyt pełna duszy!”

Mieszane reakcje: podziw i zaniepokojenie

Jej fani ją uwielbiają: „Jesteś idealna!”. Jednak krytyka jest również powszechna: utrata pracy przez prawdziwe modelki, powierzchowność sztucznej inteligencji. Za tym entuzjazmem kryje się narastający niepokój. Niektórzy obawiają się skrajnej standaryzacji piękna, kształtowanej przez algorytmy, a nie przez ludzką różnorodność. Inni potępiają to jako formę oszustwa, wierząc, że te wirtualne postacie zacierają granicę między rzeczywistością a fikcją.

Aitana Lopez, modelka AI o różowych włosach, fascynuje i szokuje, udowadniając, że sztuczna inteligencja (niestety) podbija wirtualną modę. Niepokojąca refleksja na temat naszego stosunku do „idealnego” i ludzkiego wizerunku.