Bransoletka do stylizacji szalika: szykowny trik, który każdy skopiuje

Zimą szaliki to nieodłączny element wielu stylizacji. Ten dodatek, choć wygodny, nie zawsze łatwo zawiązać go wokół szyi. Jednak prosta bransoletka może całkowicie odmienić wygląd szalika i nadać mu brakującego szyku. Zamiast niedbale zarzucać go na ramię lub pospiesznie zawiązywać pod brodą, spersonalizuj go za pomocą najpiękniejszych mankietów (lub kółek do zasłon).

Bransoletka na szaliku dla dodatkowego blasku.

Owijasz go wokół głowy nieco chaotycznie, puszczasz luźno po obu stronach płaszcza lub zawiązujesz pospiesznie, gdy brakuje Ci czasu. Szalik jest niezwykle przydatny w tę chłodną pogodę, ale nie zawsze wiesz, jak wpleść go w swoje stylizacje.

Możesz myśleć, że nie ma instrukcji, jak prawidłowo nosić szalik. Zastanów się jeszcze raz! W internecie znajdziesz niezliczone praktyczne poradniki, jak stylizować go ze smakiem i nadać mu wyrafinowany wygląd. W mediach społecznościowych szalik ujawnia swoją pełną wszechstronność. Nieskończenie wszechstronny, stanowi doskonałe narzędzie do kreatywności i nadaje się do każdego ćwiczenia stylistycznego.

Niektórzy noszą go jak przytulny kaptur, podczas gdy inni niemal origami zaplatają końce, wiążąc je w uroczy, kawaii supeł . Szalik sam w sobie nie jest zbyt wyrafinowany, ale można go uatrakcyjnić biżuterią, którą zazwyczaj nosisz na nadgarstku: bransoletką mankietową. Jak? Wystarczy przewlec bransoletkę przez szalik i wsunąć końce do środka, aby uzyskać uroczy efekt krzyżowania. Bransoletka idealnie wtapia się w tkaninę, dodając odrobinę nieoczekiwanej elegancji temu swobodnemu elementowi garderoby.

Sztuczka, która dodaje niewymuszonego stylu

Szalik został zaprojektowany przede wszystkim po to, by chronić szyję i wzmacniać golfy w środku zimy, a nie po to, by pojawiać się w sieci obok hashtagów. Jest funkcjonalny, zanim stanie się stylowy. Jednak dzięki bransoletce zyskuje na popularności i staje się ozdobą samą w sobie. To właśnie ten drobny szczegół robi różnicę.

Uważaj, jest kilka modowych zasad, których należy przestrzegać. Nie chwytaj pierwszej lepszej bransoletki, jaką znajdziesz w szufladzie. Osiągnięcie wyrafinowania wymaga zdrowego rozsądku i logiki. Potrzebujesz bransoletki o określonej strukturze: bransolety bangle, mankietu lub takiej o organicznych kształtach, która doda jej głębi. Aby uzyskać nieskazitelny wygląd, pamiętaj o teorii kolorów i dobieraj do nich tony uzupełniające. Na przykład, jeśli nosisz zielony szalik, wybierz bransoletkę w ciepłych odcieniach, takich jak taupe lub burgund.

Inne alternatywy wykorzystujące dostępne zasoby

Nie masz pod ręką bransoletki, poza tą, którą Twoja pięcioletnia siostrzenica zrobiła z makaronu? Każdy problem ma rozwiązanie. A w modzie improwizacja jest praktycznie oczywista. Zamiast bransoletki możesz użyć szlufek do zasłon. Co prawda, ten ozdobny dodatek jest mniej wymyślny i bardziej minimalistyczny, ale doskonale sprawdza się w stylowym zabezpieczeniu szalika.

A żeby wyglądać szykownie i mieć ograniczony budżet, możesz również przeszukać kuchenne szuflady i przekształcić obrączkę na serwetkę w kultowy dodatek. Dostępne są nawet bardzo ekskluzywne wzory, zdobione koralikami z masy perłowej lub liśćmi laurowymi. Uwolnij swojego wewnętrznego Jeana Paula Gaultiera.

Ten wyrafinowany trik sprawdza się również z apaszkami. Jednak ze względu na cieńszy i mniej gruby materiał, warto zamienić bransoletkę na pierścionek. I znowu, w zależności od stylu biżuterii, można dodać elegancji swojemu lookowi. Barokowy pierścionek na jedwabnym apaszce w groszki tworzy iluzję wyrafinowanego i drogiego stroju .