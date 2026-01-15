Search here...

Bransoletka do stylizacji szalika: szykowny trik, który każdy skopiuje

Wskazówki dotyczące sylwetki
Émilie Laurent
bracelet écharpe
@marion_joliecanaille/Instagram

Zimą szaliki to nieodłączny element wielu stylizacji. Ten dodatek, choć wygodny, nie zawsze łatwo zawiązać go wokół szyi. Jednak prosta bransoletka może całkowicie odmienić wygląd szalika i nadać mu brakującego szyku. Zamiast niedbale zarzucać go na ramię lub pospiesznie zawiązywać pod brodą, spersonalizuj go za pomocą najpiękniejszych mankietów (lub kółek do zasłon).

Bransoletka na szaliku dla dodatkowego blasku.

Owijasz go wokół głowy nieco chaotycznie, puszczasz luźno po obu stronach płaszcza lub zawiązujesz pospiesznie, gdy brakuje Ci czasu. Szalik jest niezwykle przydatny w tę chłodną pogodę, ale nie zawsze wiesz, jak wpleść go w swoje stylizacje.

Możesz myśleć, że nie ma instrukcji, jak prawidłowo nosić szalik. Zastanów się jeszcze raz! W internecie znajdziesz niezliczone praktyczne poradniki, jak stylizować go ze smakiem i nadać mu wyrafinowany wygląd. W mediach społecznościowych szalik ujawnia swoją pełną wszechstronność. Nieskończenie wszechstronny, stanowi doskonałe narzędzie do kreatywności i nadaje się do każdego ćwiczenia stylistycznego.

Niektórzy noszą go jak przytulny kaptur, podczas gdy inni niemal origami zaplatają końce, wiążąc je w uroczy, kawaii supeł . Szalik sam w sobie nie jest zbyt wyrafinowany, ale można go uatrakcyjnić biżuterią, którą zazwyczaj nosisz na nadgarstku: bransoletką mankietową. Jak? Wystarczy przewlec bransoletkę przez szalik i wsunąć końce do środka, aby uzyskać uroczy efekt krzyżowania. Bransoletka idealnie wtapia się w tkaninę, dodając odrobinę nieoczekiwanej elegancji temu swobodnemu elementowi garderoby.

Sztuczka, która dodaje niewymuszonego stylu

Szalik został zaprojektowany przede wszystkim po to, by chronić szyję i wzmacniać golfy w środku zimy, a nie po to, by pojawiać się w sieci obok hashtagów. Jest funkcjonalny, zanim stanie się stylowy. Jednak dzięki bransoletce zyskuje na popularności i staje się ozdobą samą w sobie. To właśnie ten drobny szczegół robi różnicę.

Uważaj, jest kilka modowych zasad, których należy przestrzegać. Nie chwytaj pierwszej lepszej bransoletki, jaką znajdziesz w szufladzie. Osiągnięcie wyrafinowania wymaga zdrowego rozsądku i logiki. Potrzebujesz bransoletki o określonej strukturze: bransolety bangle, mankietu lub takiej o organicznych kształtach, która doda jej głębi. Aby uzyskać nieskazitelny wygląd, pamiętaj o teorii kolorów i dobieraj do nich tony uzupełniające. Na przykład, jeśli nosisz zielony szalik, wybierz bransoletkę w ciepłych odcieniach, takich jak taupe lub burgund.

Inne alternatywy wykorzystujące dostępne zasoby

Nie masz pod ręką bransoletki, poza tą, którą Twoja pięcioletnia siostrzenica zrobiła z makaronu? Każdy problem ma rozwiązanie. A w modzie improwizacja jest praktycznie oczywista. Zamiast bransoletki możesz użyć szlufek do zasłon. Co prawda, ten ozdobny dodatek jest mniej wymyślny i bardziej minimalistyczny, ale doskonale sprawdza się w stylowym zabezpieczeniu szalika.

A żeby wyglądać szykownie i mieć ograniczony budżet, możesz również przeszukać kuchenne szuflady i przekształcić obrączkę na serwetkę w kultowy dodatek. Dostępne są nawet bardzo ekskluzywne wzory, zdobione koralikami z masy perłowej lub liśćmi laurowymi. Uwolnij swojego wewnętrznego Jeana Paula Gaultiera.

Ten wyrafinowany trik sprawdza się również z apaszkami. Jednak ze względu na cieńszy i mniej gruby materiał, warto zamienić bransoletkę na pierścionek. I znowu, w zależności od stylu biżuterii, można dodać elegancji swojemu lookowi. Barokowy pierścionek na jedwabnym apaszce w groszki tworzy iluzję wyrafinowanego i drogiego stroju .

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Article précédent
Nosząc szalik w ten sposób, zapomnisz o wszystkich innych

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nosząc szalik w ten sposób, zapomnisz o wszystkich innych

Szalik, daleki od bycia prostym, praktycznym dodatkiem, staje się centralnym punktem zimowej stylizacji, gdy tylko zawiąże się go...

Badania naukowe dowodzą, że ubieranie się w tym kolorze zwiększa wiarygodność w oczach innych.

Noszenie czerni subtelnie zmienia sposób, w jaki postrzegają nas inni, szczególnie w kontekście zawodowym. Badania z zakresu psychologii...

Myślałeś o wyrzuceniu tej koszulki? Ta nietypowa sztuczka usuwa plamy w kilka minut.

Pożółkła pod pachami koszulka niekoniecznie musi być zniszczona. Zanim ją wyrzucisz, wypróbuj tę domową metodę z białym octem...

Nieoczekiwane pochodzenie pomponu w Twojej czapce

Czy kiedykolwiek podziwiałeś mały pompon na czubku swojej ulubionej czapki, nie zastanawiając się, skąd się tam wziął? Ten...

Vinted: Zgarnęła 600 euro w jeden dzień dzięki sztuczce ChatGPT, o której nikt nie wie

Sprzedaż ubrań na Vinted często przypomina walkę: rozmazane zdjęcia, nijakie opisy, chaotyczna wysyłka. A jednak Caroline (@caroline.shops) dokonała...

Oto dlaczego Twoje dżinsy są Twoim najgorszym wrogiem, gdy jest zimno

Zima często nadchodzi wcześniej niż się spodziewano, powodując gwałtowny spadek temperatury i bielenie chodników. Wyciągasz wtedy ciężką artylerię:...

© 2025 The Body Optimist