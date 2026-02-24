Podczas pokazu mody w Londynie rozbiła się witryna sklepowa: wydarzenie, które wywołało burzę w mediach społecznościowych

Podczas London Fashion Week doszło do nieoczekiwanego wypadku. Podczas pokazu Eriki Myat, na oczach publiczności rozbiła się witryna sklepowa, co wywołało falę reakcji w mediach społecznościowych.

Spektakularny finał London Fashion Week

Od 19 do 23 lutego 2026 roku London Fashion Week gościł kolekcje jesień/zima 2026/2027. Jednym z najgłośniejszych momentów tej edycji był pierwszy londyński pokaz projektantki Erici Myat. Młoda projektantka, absolwentka Central Saint Martins z 2024 roku, zaprezentowała kolekcję zatytułowaną „Antechamber”.

Pokaz zakończył się uderzającą sceną: ubrana na biało modelka, zamknięta w konstrukcji, rozbiła młotkiem szklaną ścianę. Dźwięk tłuczonego szkła wstrząsnął publicznością. W ciągu kilku godzin nagranie z finału szybko obiegło serwis X (dawniej Twitter), Instagram i TikTok, dzięki czemu program Erici Myat stał się jednym z najbardziej viralowych momentów tygodnia.

„Przedsionek”, opowieść o emancypacji

Według informacji opublikowanych na temat spektaklu, „Antechamber” zgłębiał wewnętrzną podróż kobiety od represji do samoakceptacji. Pokaz rozpoczął się od ciemnych, wyrazistych sylwetek, a następnie ukazywał odważniejsze kreacje: satynowe mini sukienki, lekkie bluzki zestawione z widoczną bielizną, kreacje zdobione piórami i misternie zdobione skórzane kurtki.

Finałowy gest – rozbicie szyby – został zaprezentowany jako metafora przełamywania norm i ograniczeń społecznych. Obraz modelki, najpierw uwięzionej, a następnie uwolnionej, był powszechnie interpretowany jako symbol osobistej emancypacji. Ten performatywny wymiar pomógł przekształcić spektakl Eriki Myat w autentyczne doświadczenie narracyjne, wykraczające poza samą prezentację ubioru.

Dziedzictwo spektakularnych brytyjskich programów

Inscenizacja Eriki Myat wpisuje się w londyńską tradycję, w której moda staje się performansem. Projektant Alexander McQueen również zapisał się w historii dzięki swoim scenariuszowym, często teatralnym i bogatym w symbolikę pokazom mody. Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku McQueen w znaczący sposób przekształcił swoje wybiegi w immersyjne przestrzenie, bawiąc się szklanymi klatkami i efektownymi scenografiami.

To podejście wywarło głęboki wpływ na kilka pokoleń brytyjskich projektantów. Rozbijając witrynę sklepową podczas pokazu mody, Erica Myat zdaje się odzyskiwać dziedzictwo, w którym spektakl i przekaz zajmują centralne miejsce.

Scena, która rozpaliła media społecznościowe

Sekwencja natychmiast wywołała mieszane reakcje. Niektórzy internauci chwalili brawurę i symboliczną moc finału. Inni kwestionowali środki bezpieczeństwa i spektakularny charakter inscenizacji. Mimo to, spektakl zyskał znaczną popularność. W kontekście, w którym viral może zmienić ścieżkę kariery młodego projektanta, ten poruszający moment może oznaczać punkt zwrotny dla Eriki Myat.

Rozbijając witrynę sklepową podczas swojego pierwszego londyńskiego pokazu, Erica Myat stworzyła jeden z najbardziej komentowanych momentów Tygodnia Mody 2026. Ten gest to nie tylko spektakularny efekt, to część brytyjskiej tradycji, w której moda staje się opowiadaniem historii i performansem.