Etiopski twórca treści modowych Kalu Putic oczarowuje internautów swoim wyjątkowym stylem

Etiopski nastolatek trafia obecnie na pierwsze strony gazet na całym świecie. Mając zaledwie 15 lat, Kalu Putic przekształca odpady w ubrania haute couture w viralowych filmach, które oczarowały miliony internautów.

Zjawisko mające swoje źródło w Etiopii

Imię Kalu Putic, czasami pisane Kalu Putik, zyskało w ostatnich miesiącach ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ten projektant, pochodzący z miasta Mekelle w regionie Tigraj w Etiopii, przyciąga obecnie uwagę najważniejszych międzynarodowych mediów modowych. Znany pod nickiem @kaluputics, ten pasjonat mody przekształcił platformy takie jak Instagram i TikTok w swoje prywatne wybiegi. Jego prawdziwe imię to Kaleb, czasami pisane Kaleab, i ma zaledwie 15 lat. Młodość w żaden sposób nie umniejsza dojrzałości jego stylu wizualnego, który już wcześniej porównywano do stylu największych nazwisk w modowych sesjach zdjęciowych.

Przekształcanie odpadów w haute couture

Charakterystyczny styl Kalu Putica opiera się na prostym pomyśle: przekształcaniu materiałów przeznaczonych na śmietnik w ubrania godne pokazów mody. Wykorzystuje skrawki gumy, stare tekstylia, tekturę i folie plastikowe, aby tworzyć efektowne kreacje, które przełamują tradycyjne normy projektowe. Stare buty, złom, folia aluminiowa, drut czy resztki tkanin: wszystko staje się surowcem do tworzenia. To podejście oparte na upcyklingu kwestionuje nasz stosunek do konsumpcji, odpadów i szybkiej mody.

Samouk, projektant bez studia ani szkoły mody

W twórczości Kalu Puticia szczególnie uderza fakt, że jest on całkowicie samoukiem. Młody projektant pracuje bez drogich materiałów, nowoczesnego sprzętu do szycia i formalnego szkolenia. Bez studia, bez zespołu stylistów, bez profesjonalnej produkcji: kręci swoje filmy przed prostą ścianą w mieście Mekelle, gdzie wiszą stare buty, podarte tkaniny i zakurzone torby. Ta prostota, wcale nie umniejsza jego twórczości, a wręcz stanowi jej siłę, oddaloną o lata świetlne od ultradopracowanych treści, do których przywykliśmy w internecie.

Wirusowe filmy z milionami wyświetleń

Skala zjawiska jest oszałamiająca. Według międzynarodowych mediów, młody Etiopczyk opublikował swój pierwszy film 29 marca, a liczba jego obserwujących na Instagramie wzrosła podobno o dwa miliony w ciągu jednego dnia, przekraczając sześć milionów w ciągu dwóch miesięcy. Jego pierwszy post osiągnął już ponad 84 miliony wyświetleń i 5,4 miliona polubień, a większość jego kolejnych treści również zgromadziła dziesiątki milionów wyświetleń. Gwałtowny wzrost popularności.

Inscenizacja, która stała się jego znakiem rozpoznawczym

Poza użytymi materiałami, to estetyka jego filmów uzależnia. Jego sekwencje zazwyczaj zaczynają się od czegoś, co wygląda jak sterta przypadkowych materiałów i nastolatka balansującego na drewnianej desce. Potem, niemal nagle, następuje transformacja. W ciągu kilku sekund pozorny chaos przeradza się w architektoniczny układ, tzw. „dramatyczną” sylwetkę, improwizowany mini-pokaz mody na ulicy. Ten element zaskoczenia, w połączeniu z pewnością siebie, jaką emanuje przed kamerą, przekształca każdy film w mini-wydarzenie. To formuła, która sprawdza się tym lepiej, że zrywa z utartymi konwencjami w świecie mody.

Gwiazdy oczarowane jego pracą

Twórczość Kalu Puticia wykracza teraz daleko poza krąg jego najbliższych fanów. Kilka gwiazd, w tym piosenkarka SZA, publicznie chwaliło jego kreacje wykonane z odzyskanych tkanin i materiałów codziennego użytku. Międzynarodowe marki modowe również zaczynają dostrzegać jego talent w branży, która coraz bardziej zwraca uwagę na twórców pojawiających się w mediach społecznościowych. To uznanie może ostatecznie otworzyć mu drogę do międzynarodowej kariery.

Symbol etiopskiej kreatywności

Poza jednostkowym fenomenem, sukces Kalu Puticia ma szerszy wymiar. Dla obserwatorów jego sukces wykracza daleko poza zwykłą internetową sławę: ugruntowuje pozycję Etiopii jako centrum wrodzonych talentów, odporności i nowoczesnych innowacji. W czasach, gdy globalna moda dąży do odnowy i włączenia większej liczby głosów z globalnego Południa, jego pojawienie się wydaje się silnym sygnałem. Afrykańska młodzież, wyposażona jedynie w smartfon, udowadnia, że potrafi narzucać własne standardy estetyczne bez korzystania z tradycyjnych kanałów branży.

Głęboko zrównoważone podejście

Wreszcie, twórczość Kalu Puticia rezonuje szczególnie silnie z problemami współczesności. W branży modowej, regularnie krytykowanej za wpływ na środowisko, prace tego młodego projektanta pokazują, że możliwa jest inna droga. Wykorzystując ponownie to, co w przeciwnym razie trafiłoby na wysypisko śmieci, przypomina nam, że kreatywność może mieć swoje korzenie w logice prostoty i ponownego wykorzystania.

Swoimi spektakularnymi kreacjami z odpadów Kalu Putic uosabia nowe pokolenie projektantów, zdolnych do burzenia utartych schematów prosto z chodnika w Mekelle. Mając zaledwie 15 lat, Etiopczyk przypomina nam, że moda to nie zawsze kwestia zasobów, ale wyobraźni – i że najbardziej efektowne wybiegi nie zawsze odbywają się w Paryżu czy Mediolanie, lecz na prostej drewnianej desce, przed telefonem i milionami oczu.