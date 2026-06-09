Odtworzenie sukienki znanej piosenkarki: wyzwanie podjęte przez internautkę

A co, gdyby miłość piosenkarki mogła przełożyć się na cały miesiąc spędzony na szyciu piórka po piórku? Takiego wyzwania podjęła się Nadianna Senki (@nadiannasenki), młoda wenezuelska stylistka mieszkająca w Lille, aby wziąć udział w koncercie Ayi Nakamury na Stade de France. Efekt, udostępniony w mediach społecznościowych, natychmiast stał się viralem.

Historyczna suknia odtworzona z pasją

Aby zrozumieć skalę projektu, musimy cofnąć się do 26 lipca 2024 roku. Tego dnia, podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, francusko-malijska piosenkarka i autorka tekstów Aya Nakamura zelektryzowała Pont des Arts, wykonując trzy piosenki w towarzystwie Gwardii Republikańskiej.

Następnie założyła złoty strój gladiatora od Diora, inspirowany sylwetką z pokazu haute couture jesień/zima 2024-2025, zaprojektowanego przez Marię Grazię Chiuri. Suknia była haftowana delikatnymi złotymi piórami, wykonanymi ręcznie przez rzemieślników z domu mody Lemarié, który od dziesięcioleci zaopatruje Diora w ubrania.

Prawie dwa lata później ten kultowy moment zainspirował Nadianę Senki (@nadiannasenki). Zamiast szukać repliki w sklepie, młoda kobieta postanowiła wykonać dzieło samodzielnie, całkowicie ręcznie. To podejście szybko przerodziło się w twórczą przygodę, którą dokumentowała w mediach społecznościowych – w szczególności na Instagramie, gdzie jej film w ciągu zaledwie kilku godzin przekroczył milion wyświetleń.

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Prawie 3000 piór i godziny cierpliwości

Liczba ta jest oszałamiająca: Nadianna Senki (@nadiannasenki) potrzebowała prawie 3000 piór, aby odtworzyć efekt pierzastej tkaniny oryginalnej sukienki. Każde z nich zostało odpowiednio ułożone, dopasowane i uszyte ręcznie, zgodnie z zasadą upcyklingu – Nadianna specjalizuje się w przerabianiu ubrań znalezionych na pchlich targach, wyprzedażach odzieży używanej lub na Vinted.

Finałowy look, zaprezentowany podczas koncertu na Stade de France, szybko spotkał się z uznaniem pozostałych fanów. „Najlepiej ubrana na koncercie”, „Olśniewająca, szacunek” – pod vlogiem, który opublikowała po powrocie, posypały się komentarze – a społeczność Instagrama, która śledziła jej projekt od kilku tygodni, świętowała kulminację.

Stały odbiorca hołdów stylistycznych

Nadianna Senki (@nadiannasenki) zyskała już sławę, odtwarzając inne kultowe stroje na koncerty. W szczególności odtworzyła jedną z stylizacji brytyjskiej gwiazdy popu Duy Lipy – krótką skórzaną sukienkę noszoną na scenie – a także czarno-biały zestaw z piórami inspirowany kreacją Chanel, którą Rosalía miała na sobie podczas trasy koncertowej „Lux Tour”.

W każdym przypadku jej charakterystyczny styl pozostaje ten sam: materiały pozyskiwane ze źródeł naturalnych, ubrania vintage z odzysku i rękodzieło, które ceni proces produkcji na równi z gotowym produktem. To podejście trafia do młodszych pokoleń, które pasjonują się modą, ale są coraz bardziej świadome jej wpływu na środowisko.

Kiedy „metoda ubierania się” wkracza na koncerty

Poza technicznymi osiągnięciami, historia Nadianny Senki ilustruje szersze zjawisko. W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Europie, koncerty stały się prawdziwymi pokazami mody, gdzie fani ubierają się w hołdzie swoim idolkom. Od trasy Taylor Swift, przez Zary Larsson i Theodorę, aż po wkrótce wyczekiwaną trasę Céline Dion, fani prześcigają się w pomysłowości, by oddać hołd stylowi artystki.

To właśnie w modzie nazywa się „metodą ubierania się”: ubieranie się w sposób, który pasuje do atmosfery, której zaraz doświadczysz. Praktyka, którą po raz pierwszy można było zaobserwować na czerwonym dywanie, teraz wkracza do sal koncertowych. W przypadku Nadianny Senki oznacza to poziom zaangażowania, który wykracza daleko poza samo ubieranie się.

Nadianna Senki (@nadiannasenki) w swojej złotej sukni pokrytej piórami nie tylko oddała hołd Aya Nakamurze: pokazała, że w epoce przemysłowych reprodukcji i szybkiej mody, rękodzieło wciąż może robić wrażenie.