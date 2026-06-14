Japonki nie są szykowne? Ten prosty trik dowodzi, że jest inaczej.

Moda damska
Émilie Laurent
tongs customisation pour rendre plus chics
@hbgoodie / Instagram

Latem japonki stają się przedłużeniem naszych stóp. Ta para, scalona niemal wyłącznie jedną podeszwą i nie pozostawiająca cienia wątpliwości, ucieleśnia lato w całej jego okazałości. Czasem oskarżane o zbyt swobodne lub zbyt uproszczone podejście do miasta, można je jednak nosić także poza ciepłym piaskiem. Jak? Dodając kilka kreatywnych akcentów do paska w kształcie litery Y.

Podnieś wysokość swoich klapek za pomocą małych gumek do włosów

Pierwotnie klapki projektowano przede wszystkim z myślą o praktyczności i komforcie. Można je było łatwo zsunąć, by wskoczyć do wody i poczuć powiew wiatru na stopach. Jednak klapki, które nie miały być jedynie dodatkiem do codziennych stylizacji, szybko stały się pożądanym dodatkiem modowym dla najpopularniejszych internetowych fashionistek.

To już nie te bezduszne, toporne klapki, które nosiliśmy tylko na basenie lub na plaży. Kojarzone od dawna z hawajskimi koszulami i bermudami, te minimalistyczne, opinające palce buty wracają do świata mody. Ozdobione złotymi zdobieniami, zawieszkami z muszli, plecionymi paskami lub zawieszone kilka centymetrów nad ziemią , klapki nie są już tylko pocztówkowym obrazkiem ani elementem zestawu startowego dla zwykłego wczasowicza. Wychodzą na ulice, zbaczając z utartych szlaków. Jednak nie każdy styl nadaje się do tak odważnego popisu.

Na szczęście możemy całkowicie odmienić design naszych starych, żenujących klapek za pomocą nieoczekiwanego dodatku: gumek do włosów. I to nie byle jakich. Takich z działu dziecięcego, których nasze mamy używały do tworzenia dla nas fryzur w kształcie palm. Metoda jest prosta i nawet początkujący majsterkowicze poradzą sobie z nią. Jak pokazuje @gabymendesensina w swoim poradniku, przymocuj gumki do włosów w wybranym kolorze do paska (najlepiej sztywnego), a następnie połącz oba końce od prawej do lewej. Aby wszystko zabezpieczyć, wyjmij pasek z otworu, przewlecz przez niego gumkę do włosów i załóż go z powrotem.

Personalizuj swoje klapki w stylu DIY: viralowy trend w modzie

W mediach społecznościowych wiele kobiet improwizuje projekty rękodzielnicze wokół swoich klapek, które uważają za zbyt banalne. Personalizują je różnego rodzaju dodatkami, aby nadać im więcej charakteru i pokazać je szerszemu gronu odbiorców niż tylko sprzedawcy lodów.

Twórcy treści mają swoje własne metody w tej sztuce personalizacji. Niektórzy owijają pasek szpulkami nici, a następnie dodają błyszczące zawieszki, podczas gdy inni wykorzystują spinki do włosów, tworząc zintegrowaną biżuterię. Najbardziej pomysłowi tworzą imitacje najmodniejszych stylizacji sezonu, używając sztucznych kwiatów, a bardziej romantyczni zawiązują wstążki między palcami, aby uzyskać wyrafinowany wygląd. Sądząc jednak po najbardziej popularnych filmikach, kluczem jest gromadzenie zawieszek. Te małe, kieszonkowe ozdoby zamieniają parę japonek w wyrazisty dodatek.

Noszenie klapek w mieście: trend, który zyskuje na popularności

Kiedyś noszone wyłącznie na wakacjach, klapki znów wkraczają do miejskich stylizacji, pod warunkiem, że są noszone z odpowiednią równowagą. W połączeniu z luźnymi spodniami, długą spódnicą, lekką sukienką lub jeansami z szerokimi nogawkami, mogą dodać swobodnego, swobodnego akcentu, który podkreśli letnią sylwetkę. Chodzi o to, by nie nosić ich z byle czym, ale by wkomponować je w przemyślany, modny look.

Personalizowane klapki to świetny sposób na odejście od ich podstawowego wyglądu. Dodanie koralików, wstążek, kolorowych gumek lub zawieszek sprawia, że stają się bardziej osobiste, wręcz niepowtarzalne. To prosty sposób na ponowne wykorzystanie starej pary zapomnianej na dnie szafy, bez ulegania impulsywnym zakupom. I być może właśnie o to chodzi w tym trendzie: nadać styl zwykłemu przedmiotowi przy minimalnym wysiłku.

Ostatecznie klapki dowodzą, że nie muszą być wyrafinowane, by być pożądane. Wystarczy drobny dodatek, odrobina wyobraźni i kilka minut, by dać im drugie życie. Łącząc ducha DIY, nutę upcyklingu i chęć personalizacji, ten trik przekształca najprostsze letnie buty w prawdziwy hit modowy.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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