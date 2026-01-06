„Kultowa”: Bella Hadid wskrzesza ten legendarny trend z lat 2000.

Bella Hadid nie jest obca w wyrażaniu swojego stylu, ale jej wizyta w Aspen w Kolorado pod koniec grudnia z pewnością zrobiła wrażenie. Sfotografowana w śnieżnym kurorcie, supermodelka wskrzesiła trend, który wielu uważało za zepchnięty do lamusa: obcisłe legginsy wpuszczone w wysokie buty UGG. Efekt? Media społecznościowe płoną, a nostalgia za rokiem 2000 powraca.

Duet legginsów i UGG: odnowiona ikona

W latach 2000. amerykańska bizneswoman i osobowość medialna Paris Hilton oraz amerykańska aktorka i stylistka Nicole Richie ustanowiły ten duet oficjalnym uniformem it-girls. W tamtym czasie uosabiał on swobodny luksus. Bella Hadid podąża za tą tradycją, unowocześniając koncepcję. Postawiła na techniczne czarne legginsy, ultraelastyczne, które opinają ciało, nie krępując go, i włożyła je w buty UGG, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do kultowych modeli z początku XXI wieku. Tutaj ciało nie jest zakryte: jest celebrowane. Legginsy stają się drugą skórą, zaprojektowane tak, aby podkreślać wszystkie typy sylwetki miękkością i pewnością siebie.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez kuratorów popkultury (@deuxmoi)

Kiedy swoboda spotyka się z luksusem

Bella Hadid mistrzowsko przekształca wygodny strój w modny dodatek. Aby uniknąć efektu „loungewear”, dorzuca ogromną, oversize'ową puchową kurtkę ze sztucznego futra, równie efektowną, co ciepłą. Kontrast jest perfekcyjnie wykonany: obfita objętość na górze, czyste linie na dole.

Detal, który robi różnicę? Żywa, czerwona torebka Chanel w stylu vintage, dopełniona swobodnie zawiązaną bandaną. Okulary przeciwsłoneczne typu aviator dopełniają stylizację, dodając odrobinę glamouru. To już nie tylko praktyczny look; to sposób na powiedzenie, że wygoda może być potężna i niezaprzeczalnie modna.

Leginsy, przewidywana gwiazda sezonu 2025-2026

Choć Bella Hadid ponownie rozświetliła świat mody legginsami, wybiegi potwierdzają ten trend. Prada, Chloé i Ferragamo włączyły je do swoich najnowszych kolekcji, nosząc je pod dopasowanymi spódnicami, w połączeniu ze strukturalnymi marynarkami lub z kozakami sięgającymi do kolan. Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Kendall Jenner oraz amerykańska aktorka i reżyserka Katie Holmes już je pokochały, by stawić czoła miejskiej zimie z elegancją i swobodą. Przesłanie jest jasne: legginsy nie są już tylko podstawowym elementem garderoby sportowej. Stały się same w sobie pochlebnym elementem stylizacji.

Dlaczego ten powrót jest tak kuszący?

Ten powrót do mody działa, ponieważ odpowiada na głębokie pragnienie: czuć się dobrze w swoich ubraniach, nie rezygnując ze stylu. Zestaw legginsów i butów UGG ucieleśnia przytulną elegancję, idealną na zimowe wakacje i śnieżne spacery. Łączy kojącą słodycz nostalgii z nieskrępowaną nowoczesnością. Celebrując naturalne, wygodne i pewne siebie sylwetki, Bella Hadid przypomina nam, że moda może być przestrzenią dla akceptacji ciała i radości z jego noszenia.

Powrót legginsów UGG, które Bella Hadid z przekonaniem nosi, to coś więcej niż tylko powrót do lat 2000.: to zaproszenie do ponownego przemyślenia zimowego stylu, łączącego komfort i pewność siebie. Ten trend dowodzi, że można łączyć szyk i przytulność, nowoczesność i nostalgię, jednocześnie celebrując sylwetkę i ciało w całej ich różnorodności.