Jeansy z niskim stanem będą przeżywać wielki powrót jesienią 2026 roku.

Po dwuletnim powrocie, jeansy z niskim stanem stają się prawdziwym trendem na jesień 2026 roku. Daleko im do wspomnień z lat 2000., dziś powracają w „nowych sposobach” noszenia – swobodniej i bardziej inkluzywnie.

Dwa lata stopniowego powrotu do naszych szaf

Jeansy z niskim stanem nie pojawiły się z dnia na dzień. Od 2024 roku powoli wracają do łask w najchętniej oglądanych stylizacjach, szczególnie wśród modelek i celebrytek, które lubią bawić się modą. Amerykańska modelka Bella Hadid odegrała ważną rolę w przywróceniu tego fasonu do łask, prezentując go kilkakrotnie w Nowym Jorku, w połączeniu z krótkimi topami lub wiązanymi stylizacjami inspirowanymi latami 2000. Ta estetyka retro stopniowo odzyskuje swoje miejsce w obecnych trendach.

Również w świecie muzyki klimat początku XXI wieku powraca. Szwedzka piosenkarka i autorka tekstów Zara Larsson wykorzystała ten fason, nosząc jeansy z niskim stanem i skrócone T-shirty, a nawet przywracając niektóre elementy ze swojej starej garderoby. W rezultacie ten nostalgiczny krój stopniowo staje się prawdziwym modnym akcentem.

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Kubek, który nigdy tak naprawdę nie zniknął

Wbrew powszechnemu przekonaniu, jeansy z niskim stanem nie są jedynie produktem lat 2000. Ich pierwsze pojawienie się datuje się na lata 60., a nowocześniejszą formę przyjęły w latach 90. Przełomowy pokaz mody z 1993 roku przyczynił się do spopularyzowania bardzo niskiego fasonu tego fasonu, zaprojektowanego bardziej po to, by wydłużyć sylwetkę niż odsłaniać ciało.

W latach 90. i 2000. stały się bardziej dostępne dzięki wersjom łatwiejszym do noszenia na co dzień. A w 2026 roku niski stan nie kojarzy się już wyłącznie z ultra dopasowaną sylwetką: teraz pasuje do szerokiej gamy pragnień i stylów.

Jak nosić jeansy z niskim stanem w 2026 roku?

Jeansy z niskim stanem można nosić zgodnie z własnymi preferencjami i osobowością. Aby uzyskać zrównoważoną sylwetkę, można poeksperymentować z proporcjami: luźna koszula, marynarka o dopasowanym kroju, dłuższy top lub lekko oversize'owy sweter tworzą ładny kontrast z linią jeansów. Modele z nieco niższym stanem w biodrach to również doskonały sposób na subtelne wpisanie się w ten trend.

A co najważniejsze, nie ma czegoś takiego jak „idealny typ sylwetki” dla jeansów z niskim stanem. Nie potrzebujesz płaskiego brzucha ani sylwetki zgodnej ze standardami mody. Z brzuszkiem czy bez, z kilkoma dodatkowymi kilogramami w biodrach czy bez, każda sylwetka znajdzie swoje miejsce w tym ubraniu. Jeansy nie są po to, by ukrywać czy korygować sylwetkę: są po to, by Cię ubierać. Wybierasz krój, który Ci odpowiada, w sposób, który odzwierciedla Twoją osobowość.

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Bardziej swobodny trend niż wcześniej

Jeansy z niskim stanem wciąż budzą kontrowersje, zwłaszcza dlatego, że przywołują na myśl czasy, gdy pewne fasony były uważane za niezbędne. Ich powrót w 2026 roku oznacza zmianę: nie zastępują one innych fasonów. Jeansy z wysokim stanem nadal są bardzo popularne i to właśnie ta różnorodność sprawia, że obecna moda jest ciekawsza. Jeansy z niskim stanem powracają jako jedna z wielu opcji, a nie jako wymóg.

Po dwóch latach dyskretnego powrotu na rynek, jeansy z niskim stanem stają się jednym z kluczowych elementów garderoby na jesień 2026 roku. Ich nowy sukces może opierać się na prostej idei: moda ma być wybierana, dostosowywana i noszona z pewnością siebie.