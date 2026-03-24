Dlaczego „nieprawdopodobne” torby są tak popularne w 2026 roku

Émilie Laurent
Po zniszczonej torbie, która sprawia wrażenie, jakby była używana przez lata, nadeszła pora na torby z motywem trompe-l'œil. Dziewczyny z mody i modne gwiazdy przechowują teraz swoje rzeczy w futerałach w kształcie żab, bagietek, butelek po wybielaczu lub londyńskich taksówek. Torby zwisające z końcówek rękawów wyglądają zupełnie inaczej. Te akcesoria do przechowywania, z etykietą „WTF”, potwierdzają erę maksymalizmu.

Nowość w postaci torby, torby z iluzją optyczną

Czy myślałeś, że asymetryczne torby i organiczne kształty to szczyt oryginalności? Jednak nowość w postaci torebki popycha ekstrawagancję do granic możliwości i podwaja fantazję. Podczas gdy modelki na Tygodniu Mody promowały ostatnio zniszczone i poplamione torebki , nadając im pewien „zużyty” charakter, teraz przechadzają się po wybiegu z gołębiami przewieszonymi przez ramiona i niesamowicie realistycznymi kiściami winogron w kopertówkach.

Te torby, które przekraczają granice kreatywności i wykorzystują sprytną grę transformacji, imitują przedmioty, zwierzęta i jedzenie na prostym i niepozornym elemencie garderoby. Wyglądają, jakby wyszły prosto ze snu lub z opowieści Lewisa Carrolla. Paczka chipsów, zegar, domek dla lalek, imbryk, a nawet londyńska budka telefoniczna… Ta nowość to coś więcej niż zwykła torba; to nomadyczne dzieło sztuki, zaproszenie do puszczenia wodzy fantazji, hołd dla niekonwencjonalności.

Podczas gdy dziś Moschino przekształca stalowy imbryk w modny dodatek, a Valentino wsuwa w nasze ręce kopertówki w kształcie kotów, projektantka Judith Leiber jest pionierką tego zabawnego, ekscentrycznego stylu. To ona zapoczątkowała trend torebek przypominających UFO. To w jej głowie zrodził się ten wysoce konceptualny pomysł: przekształcić cokolwiek w pożądaną torebkę i stworzyć zbiorową iluzję optyczną. W ten sposób każdy przedmiot może potencjalnie stać się pierwowzorem kolejnej torebki: rożek lodów, plik banknotów, plastikowa torba odzyskana z kas, pokrojone awokado, a nawet zabytkowa sofa.

Niekonwencjonalne torby wypełnione przedmiotami: sposób na wyrażenie siebie

Przez długi czas skrupulatnie podążaliśmy za modowymi dyktatami samozwańczych fashionistek i niemal religijnie kopiowaliśmy stylizacje gwiazd. Zdobyliśmy kultowe torebki, takie jak Dior Saddle i Chanel Reissue 2.55, niegdyś symbol stylu i źródło statusu społecznego. Doskonale radziliśmy sobie w sztuce kopiowania i wklejania.

Jednak torebka, niezwykle osobisty, wręcz intymny dodatek, stała się jedynie imitacją i straciła z oczu swój pierwotny cel: uczynienie nas wyjątkowymi. Dotknięci epidemią syndromu oszusta i przesadną konformizmem, pragniemy wyróżniać się z tłumu, zamiast wtapiać się w tłum. Nie chcemy już pozostawać niezauważeni wśród stylizacji, które są niczym więcej niż echem popularnych hashtagów. „Oryginalne torby pozwalają tym, którzy je noszą, poczuć się jak główne bohaterki” – mówi Shakaila Forbes-Bell, psycholog mody i urody oraz autorka książki „Big Dress Energy” w brytyjskim wydaniu „Marie Claire” .

Choć regularnie zabiegamy o aprobatę innych, coraz bardziej pragniemy podkreślić swoją osobowość, co znajduje odzwierciedlenie w sztuce ubioru. To nie kaprys, lecz „wrodzona potrzeba”, jak to ujął ekspert. Tyle że dziś, aby zademonstrować swoją indywidualność, potrzeba znacznie więcej niż tylko skarpetek wpuszczonych w szpilkę i szydełkowego łańcuszka przy dżinsach. Stąd popularność tych torebek o radykalnie kreatywnej estetyce.

Świetna przynęta, która pozwoli Ci odkryć wewnętrzne dziecko

W świecie przesyconym złymi wiadomościami i przygnębiającymi bieżącymi wydarzeniami, kurczowo trzymamy się przedmiotów, które wywołują nostalgię i pozwalają nam na nowo odkryć nasz dziecięcy zachwyt. To nie przypadek, że kultowe elementy z lat 2000. powracają do naszych szaf, a małe pluszowe zabawki z ostrymi zębami zdobią nasze torby.

W tym sensie ten regresywny i kapryśny trend ma w sobie coś niemal terapeutycznego, coś głęboko uspokajającego. Ocieplacze na nogi, breloki z Hello Kitty, podarte dżinsy i kurtki z frędzlami to nie tylko modne dodatki; to emocjonalne wsparcie, metaforyczne koce bezpieczeństwa. Nie mogąc fizycznie cofnąć czasu, młodzi dorośli znajdują sposoby na odzyskanie niewinności z młodości. Jak? Kupują nie domki Barbie ani samochodziki, ale hybrydowe torby w kształcie tacos, piłek do koszykówki, grzybów i latających spodków.

„Te zabawne torby pozwalają noszącemu je użytkownikowi na nowo odkryć beztroskiego ducha, ciekawość i kreatywność z dzieciństwa, które, jak wykazano, pomagają w redukcji stresu” – mówi terapeutka.

Te niezwykłe torby przełamują sztywne zasady „dobrego smaku”, od dawna dyktowane przez elitarne kodeksy. Demistyfikują luksus, dodając humoru i absurdu. Torebka może być cenna, nie będąc poważną. Może być pożądana, nie będąc klasyczną. A przede wszystkim, może być wyjątkowa, nie szukając potwierdzenia.

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
