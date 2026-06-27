Biżuteria z kostkami lodu? Najbardziej orzeźwiający trend modowy tego lata jest intrygujący.

Trendy w modzie
Émilie Laurent
Bijoux en glaçons
@interrobangart/TikTok

Podczas gdy obecna fala upałów ospale otępia mózgi wielu osób i uniemożliwia im koncentrację, niektórzy wciąż są pomysłowi. Umysły internautów kipią od pomysłów, szukających sposobów na ochłodę. A foremka do lodu nigdy nie była bardziej przydatna niż w te upały. Służy jako forma do tworzenia mrożonej biżuterii.

Kostki lodu zamiast diamentów

Fala upałów, która wkrótce stanie się po prostu kolejnym letnim dniem, wystawia na próbę naszą zaradność z każdym atakiem ekstremalnego gorąca. Choć nawet najmniejszy krok na zewnątrz wydaje się jak wejście do piekła, musimy przywołać ostatnie komórki mózgowe, które nam pozostały, aby ochłodzić nasze ciała i zaoszczędzić kilka stopni pod skórą.

Najbardziej pragmatyczne, improwizowane, lekkie stroje z jedwabnymi apaszkami, które są ledwo widoczne na sylwetce. Inni tworzą apaszki na zamówienie, owijając kostki lodu w ściereczkę kuchenną, w nadziei, że na chwilę zatrzymają pot. Najbardziej beztroskie wychodzą w strojach plażowych na roztopione ulice miasta , nosząc trójkątne topy i spódnice -sarongi .

A najbardziej pomysłowi, których umysły nie zostały dotknięte upałem, zamieniają zdobione muszlami łańcuszki i bransoletki z tiarami na bardziej funkcjonalną biżuterię. Biżuterię wyrzeźbioną z lodu, przypominającą stalaktyty. Kostki lodu same w sobie stają się kamieniami szlachetnymi. Nie mają wartości pieniężnej, ale są cenne dla osobistego dobrostanu. Oczywiście te wisiorki i inne akcesoria, które zdają się przetrwać w regionach polarnych, są skazane na samozniszczenie pod wpływem promieni UV i ekstremalnych temperatur.

Kiedy akcesoria koją skórę

W mediach społecznościowych użytkownicy pozwalają swoim zamrażarkom przekształcać się w biżuterię godną dress code'u Królowej Śniegu. Używają foremki do lodu nie po to, by robić kostki do domowej lemoniady czy virgin mojito. Używają jej jako kreatywnego narzędzia, niczym jubilerzy z palnikiem, polerką i młotkami.

Proces jest prosty. Aby wypróbować tę ozdobę, która obiecuje chwilę wytchnienia od letniego upału, wystarczy postępować zgodnie z wizualnymi instrukcjami @interrobangart. Najpierw autorka przygotowuje podstawkę, aby elementy biżuterii nie opadły na dno foremki. Następnie napełnia wodą foremkę na kostki lodu, zawiesza patyczek z elementami na górze, aby zamarzły w środku.

Pozwala im zastygnąć w lodówce przez kilka godzin, dzięki czemu powstają przedmioty o krystalicznym blasku i niezaprzeczalnej użyteczności. Pozostaje jej tylko przymocować te lodowe klejnoty do szyi i nadgarstka, aby ukoić gorączkę swojego ciała.

@interrobangart Zrobiłam kolczyki z kostkami lodu, żeby się ochłodzić podczas fali upałów, ale nie wytrzymały zbyt długo 🧊 #kostkalodu #kostkilodu #kolczyki # falaupałów #falaupałówwuk #twórcabiżuterii #topienie #sztukatymczasowa #nausznicezkostkamilodu Ice Ice Baby - Vanilla Ice

Kreatywne podejście do upału

Gdy termometr przekracza 35°C , dodatki nie służą już tylko do dopełnienia stylizacji czy zdobycia komplementów. Stają się niemal sprzymierzeńcami w walce o przetrwanie. Te naszyjniki i bransoletki z lodu oczywiście nie zastępują wentylatora, klimatyzatora ani odpowiedniego nawodnienia, ale ilustrują nowy sposób radzenia sobie z falami upałów: z dużą dawką wyobraźni.

Ten trend wpisuje się w szerszy trend, w którym uroda i moda dążą do tego, by być zarówno praktyczne, jak i estetyczne. Po wachlarzach zamienionych w modne dodatki, chłodzących ubraniach i wypełnionych lodem szalikach na ramionach tenisistów, biżuteria staje się teraz również funkcjonalna. Jej zadaniem nie jest już tylko rozświetlenie stroju, ale także zapewnienie odrobiny chłodu szyi i nadgarstkom – dwóm obszarom bogatym w naczynia krwionośne.

Oczywiście, te klejnoty są ulotne. Topią się tak szybko, jak lody pozostawione na ręczniku plażowym, zostawiając na ubraniach kilka kropel wody. Ale właśnie to czyni je tak uroczymi. W czasach, gdy media społecznościowe celebrują ulotne kreacje i trendy tak ulotne jak letni zachód słońca, te lodowe ozdoby przypominają nam, że nie wszystko musi być trwałe, aby było spektakularne.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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