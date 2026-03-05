„Moorcore” – trend inspirowany tym niedawnym filmem, który fascynuje nowe pokolenie

Kino nie tylko opowiada historie; inspiruje również nasze garderoby i wnętrza. Wraz z niedawną premierą filmu „Wichrowe Wzgórza” nowa estetyka już podbija media społecznościowe. Jej nazwa to „moorcore” – romantyczny i zdecydowanie wciągający trend.

Trend zrodzony ze świata kina

Premiera w lutym, „Wichrowe Wzgórza” natychmiast przykuły uwagę, zarówno dzięki obsadzie, jak i zachwycającej atmosferze wizualnej. W rolach głównych Margot Robbie i Jacob Elordi, film przenosi widzów w wietrzny krajobraz, pomiędzy mglistymi wrzosowiskami a otulającymi je rezydencjami.

To właśnie ta szczególna atmosfera dała początek terminowi „moorcore”. Słowo to łączy w sobie słowo „moor”, odnoszące się do mokradeł typowych dla północnej Anglii, oraz przyrostek „-core”, często używany do określenia konkretnego świata estetycznego lub wizualnego. Rezultatem jest styl, który przywołuje na myśl dziką naturę, intensywny romantyzm i wyobraźnię historyczną.

Połączenie mrocznego romantyzmu i historycznej elegancji

Estetyka moorcore czerpie bezpośrednią inspirację z krajobrazów Yorkshire, a także z epoki georgiańskiej i wiktoriańskiej. Tworzy atmosferę zarówno dramatyczną, jak i poetycką, gdzie surowa natura spotyka się z minioną elegancją. Paleta barw preferuje głębokie, naturalne odcienie: ziemisty brąz, zieleń mchu i szarość łupkową. Do tych odcieni czasami dodawane są delikatniejsze barwy, takie jak kremowy czy przygaszony róż, które łagodzą ogólny efekt.

Tkaniny również odgrywają kluczową rolę. Gruby aksamit, ciemna koronka, teksturowana wełna i delikatne hafty tworzą sylwetki bogate w fakturę. W mediach społecznościowych niektórzy historycy mody dzielą się już inspiracjami typowymi dla tej estetyki: długimi, zwiewnymi sukienkami, strukturalnymi płaszczami i pełnymi charakteru ubraniami vintage.

W dekoracjach również łatwo wyrazić wszechświat: mosiężne żyrandole, antyczne lustra, lekko wyblakłe tkaniny kwiatowe czy przedmioty, których zębem czasu nadał im patyna, przyczyniają się do stworzenia tej wyciszonej atmosfery.

Urok przedmiotów, które mają historię

Atrakcyjność stylu Moorcore wynika po części z jego zgodności ze zmianą wrażliwości w obecnych trendach. Po latach dominacji minimalizmu i czystych linii, wielu poszukuje teraz przedmiotów, które „mają duszę”. Estetyka Moorcore ceni przedmioty naznaczone czasem, ich „piękną niedoskonałość” i emocje, jakie mogą one wywoływać. Pchle targi, sklepy z używaną odzieżą i sklepy vintage stały się idealnymi miejscami do odkrywania i akceptowania tego stylu.

We wnętrzach przekłada się to na teksturowane kołdry, meble z ciemnego drewna, brązowe dodatki i kryształowe lampy rozpraszające delikatne światło. Każdy element zdaje się opowiadać historię.

Światopogląd, który przemawia do całego pokolenia

Poza modą i dekoracją, moorcore funkcjonuje przede wszystkim jako kompletny wszechświat. Przywołuje samotne krajobrazy, namiętne historie i głęboką więź z naturą. W mediach społecznościowych ta immersyjna estetyka pozwala na zbudowanie spójnego i wyrazistego świata wizualnego. Oferuje również formę ucieczki od rzeczywistości: świat, w którym można swobodnie wyrażać siebie, celebrować wszystkie kształty i bawić się fakturami, bryłami i warstwami bez ograniczeń.

Krótko mówiąc, jak to często bywa, kino działa jak katalizator kreatywności. Dzięki „Wichrowym Wzgórzom” obrazy angielskich wrzosowisk trafiają do współczesnej mody i wystroju wnętrz. To kolejny dowód na to, że obrazy wyświetlane na ekranie wciąż wpływają na sposób, w jaki wyrażamy nasz styl i wrażliwość estetyczną.