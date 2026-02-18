„Piękna jak zawsze”: 55-letnia aktorka błyszczy na plaży u boku konia

Brytyjska aktorka i prezenterka telewizyjna Amanda Holden nadal przełamuje konwenanse w swoich sesjach zdjęciowych. Tuż po swoich urodzinach, udostępniła na Instagramie serię zdjęć, na których pozuje obok konia, aby zainaugurować Rok Ognistego Konia.

Rok Ognistego Konia

Amanda Holden niedawno opublikowała na Instagramie post o wyrazistej tematyce. Ubrana w rozpiętą białą koszulę, odsłaniającą pasujący do niej top z trójkątnymi miseczkami, czarne spodnie z wysokim stanem i kalosze, pozuje obok swojego konia w eleganckiej i symbolicznej scenerii. To zdjęcie upamiętnia początek Roku Ognistego Konia (od 17 lutego 2026 do 5 lutego 2027), rzadkiego cyklu księżycowego, który występuje tylko raz na 60 lat.

Tradycyjnie kojarzona z pasją, szybkimi transformacjami i niezależnością, ta epoka obiecuje energię i burzę. „Przygotujcie się na olśniewające zmiany” – powiedziała swoim obserwatorom. Reakcje były lawinowe: „Wciąż tak samo piękna”, „Absolutna królowa”, „Dziewczyna Bonda w wieku 55 lat”. Większość komentarzy, daleka od krytyki, chwaliła jej pewność siebie. Dla wielu uosabia pokolenie, które nie blaknie z wiekiem, a wręcz przeciwnie, domaga się widoczności i wolności.

Ostatecznie, przyjmując kody Roku Ognistego Konia, Amanda Holden potwierdza silną wizję dojrzałości, w której wiek staje się atutem, a nie ograniczeniem. Deklaruje swobodę tonu i wizerunku, która rzuca wyzwanie oczekiwaniom, a jednocześnie inspiruje pokolenie kobiet do celebrowania swojej bezkompromisowej pewności siebie.