W wieku 35 lat Margot Robbie odważyła się założyć sukienkę z efektem „plastiku”

W przededniu długo oczekiwanej premiery filmu Emerald Fennell „Wichrowe Wzgórza”, Margot Robbie ponownie trafiła na pierwsze strony gazet, tym razem w świecie mody. Australijska aktorka i producentka pojawiła się w prześwitującej sukience z efektem „plastiku”, nawiązującej do futurystycznego świata Thierry'ego Muglera. Ta kreacja, będąca połączeniem dzieła sztuki i fantazji haute couture, już podbiła serca fanów mody.

Wygląd łączący elegancję i artystyczną śmiałość

Suknia, o której mowa, zaprojektowana przez nagrodzoną Oscarem kostiumografkę Jacqueline Durran, inspirowana jest fotografią pin-up z lat 50. XX wieku, przedstawiającą kobietę owiniętą w celofan niczym prezent. Margot Robbie ma na sobie sukienkę, której talię podkreśla szeroka różowa wstążka zawiązana na supeł, a obszerna, zwiewna spódnica nadaje całemu zestawowi niemal eteryczny wygląd.

Jacqueline Durran wymienia również wśród swoich inspiracji prześwitującą plastikową sukienkę Thierry'ego Muglera (wiosna-lato 1996), symbol rzeźbiarskiej i awangardowej kobiecości. Cel? Uczynić Cathy, postać graną przez Margot Robbie, „ofiarą” – istotą jednocześnie wrażliwą i magnetyczną, leżącą u podstaw tragicznej namiętności, która napędza „Wichrowe Wzgórza”.

Wizja Emerald Fennell: gotycki romantyzm i nowoczesność

Po „Obiecującej młodej kobiecie” i „Saltburn”, Emerald Fennell przedstawia luźną, surrealistyczną adaptację powieści Emily Brontë. Daleko jej do wiernego odtworzenia XIX wieku, reżyserka stawia na kostiumy, które oddają surowe emocje postaci.

Margot Robbie gra Cathy, a Jacob Elordi (Euforia, Priscilla) gra u jej boku Heathcliffa. Aktorka powiedziała brytyjskiemu Vogue'owi, że film będzie „wielką, poruszającą historią miłosną, jakiej nie widzieliśmy od czasów „Pamiętnika” czy „Angielskiego pacjenta”. Dzięki temu spojrzeniu Margot Robbie ucieleśnia filozofię Emerald Fennell: wywoływać zarówno reakcję emocjonalną, jak i estetyczną.

Margot Robbie umacnia swoją pozycję ikony współczesności. Jej sukienka z „plastikowym efektem”, będąca hołdem dla Muglera i manifestem artystycznej ekspresji, stała się już jednym z symboli nowego spojrzenia na „Wichrowe Wzgórza”. Ta kreacja, balansująca między marzeniem a prowokacją, potwierdza, że w 2026 roku Margot Robbie pozostaje niekwestionowaną muzą mody i kina niezależnego.