Aktorka Bella Thorne zachwyca połączeniem koronek i wzorów w panterkę

Amerykańska aktorka Bella Thorne po raz kolejny pokazała swoje wyczucie stylu. Na swoim Instagramie udostępniła serię zdjęć, na których prezentuje strój łączący koronkę i zwierzęcy print.

Gra faktur łącząca koronkę i panterkę

Na tę okazję Bella Thorne wybrała czarną koronkową sukienkę, którą zestawiła z płaszczem w panterkę. Kontrast między delikatną dzianiną a zwierzęcym printem nadaje stylizacji zdecydowanie rockandrollowy charakter. Dopasowany krój sukienki i założona na nią marynarka nadają stylizacji charakteru i podkreślają jej charakter, idealny na wieczorne wyjście.

Wygląd pasujący do stroju

Jeśli chodzi o fryzurę, Bella Thorne pozwoliła swoim długim, kasztanowym włosom opadać miękkimi falami, dodając stylizacji dynamiki. Jej makijaż nawiązuje do tego samego motywu: smoky eyes, promienna cera i błyszczące usta dopełniają jej look. Harmonia między jej włosami, makijażem i ubiorem odzwierciedla prawdziwą spójność stylistyczną.

Styl wierny jego wizerunkowi

Według Mandatory, które ujawniło tę historię, seria zdjęć szybko rozeszła się po mediach społecznościowych. Bella Thorne, jak zwykle, prezentuje swój osobisty i bezpośredni styl, który z biegiem lat stał się znakiem rozpoznawczym jej wizerunku publicznego. Jej najnowszy wygląd jest zgodny z jej typowymi wyborami modowymi.

Tym występem Bella Thorne potwierdza swoje podejście do mody, oparte na kontraście i śmiałości. Łącząc koronkę z nadrukiem w panterkę, z pewnością siebie prezentuje stylizację, która ilustruje jej swobodne podejście do mody. To pokaz stylu, który z pewnością zainspiruje jej wielbicieli.