Emma Roberts potwierdza powrót tego trendu swoimi metalicznymi balerinkami.

Léa Michel
@emmaroberts / Instagram

Baleriny jeszcze się nie skończyły. Na pokazie mody w Nowym Jorku amerykańska aktorka i producentka Emma Roberts odnowiła ten kultowy model, prezentując srebrno-metaliczną parę, potwierdzając tym samym silny powrót tego trendu latem 2026 roku.

Metaliczne baleriny, które robią furorę

Emma Roberts niedawno wzięła udział w pokazie mody w nowojorskiej dzielnicy SoHo, gdzie zrobiła piorunujące wrażenie swoim obuwiem. Wybrała srebrne, lakierowane balerinki z metalicznym wykończeniem, ozdobione pomysłowym, krzyżującym się paskiem, nawiązującym do butów typu Mary Jane. Model wyróżniał się również zaokrąglonym noskiem i wysoką cholewką, która zapewnia lepsze zakrycie górnej części stopy – bardzo modny detal.

Kompletny i kolorowy, modny wygląd

Reszta stylizacji była równie szykowna. Emma Roberts miała na sobie kolorową, wzorzystą spódnicę z motywem podróży, zestawioną z prążkowanym topem z długim rękawem w jaskrawoniebieskim kolorze. Jej włosy były ułożone w długie, falujące blond fale, a całość dopełniała mała beżowa torebka. Zabawna spódnica idealnie uzupełniała stonowaną elegancję topu i dodatków.

Baleriny – kluczowy trend na lato 2026

Tym wyborem Emma Roberts potwierdza trend, który nie zwalnia tempa: wielki powrót balerinek. Wraz ze zbliżającym się latem 2026 roku, płaskie buty stają się wszechobecne i noszone przez liczne gwiazdy.

Hiszpańska piosenkarka, autorka tekstów, muzyk, producentka i aktorka Rosalía niedawno wybrała go w wersji marszczonej, a brytyjski piosenkarz, autor tekstów, muzyk i aktor Harry Styles dodał go do swojego repertuaru na ceremonie i występy telewizyjne. To dowód na to, że balerinki, przez długi czas spychane do kategorii „skromnych”, zyskują na popularności: dostępne w metalicznych wersjach, z paskami, a nawet z wysoką przyszwą, stają się prawdziwymi modowymi manifestami.

Wybierając metaliczne balerinki, które są równie oryginalne, co eleganckie, Emma Roberts stworzyła jedną z najbardziej inspirujących stylizacji ostatnich lat – i potwierdza, że płaskie buty zdecydowanie odzyskały swoje miejsce w modzie. To trend, który łatwo zaadaptować i który obiecuje, że będzie naszym ulubionym obuwiem przez całe lato.

