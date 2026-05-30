„Teraz akceptuję swój wygląd”: 52-letnia Victoria Beckham otwiera się

Brytyjska projektantka mody i bizneswoman Victoria Beckham szczerze opowiedziała o swoim związku z wizerunkiem i starzeniem się w niedawnym wywiadzie dla „The Times” . Wyjaśniła, że w końcu uczy się akceptować swój wygląd po latach zwątpienia i kompleksów.

Znana od lat 90. dzięki Spice Girls, Victoria Beckham od dawna żyje pod nieustanną obserwacją opinii publicznej i mediów. W niedawnym wywiadzie przyznała, że przez znaczną część życia nie lubiła swojego wyglądu.

Wyjaśnia, że często odczuwała presję związaną ze swoim wizerunkiem, szczególnie w latach, gdy była wszechobecna w tabloidach. Z perspektywy czasu twierdzi jednak, że wypracowała sobie bardziej pokojową relację z samą sobą. Dziś Victoria Beckham mówi, że bardziej akceptuje siebie, nie próbując spełniać zewnętrznych oczekiwań. Tę osobistą ewolucję przypisuje wiekowi i doświadczeniom.

„Teraz mogę kontrolować narrację”

W tym wywiadzie Victoria Beckham wyjaśnia, że dzięki czasowi „mniej martwi się tym, co myślą inni”. Teraz twierdzi, że „kontroluje narrację” otaczającą jej wizerunek, co pozwala jej odzyskać kontrolę nad opinią publiczną, która od dawna jest z nią kojarzona.

Ten dystans wydaje się również związany z jej osobistą i zawodową dojrzałością. Od kilku lat Victoria Beckham umacnia swoją pozycję w świecie mody dzięki własnej marce, budując tożsamość daleką od tej, którą niegdyś uosabiała gwiazda popu. Własnymi słowami opisuje „formę stopniowej akceptacji”, daleką od wymagań perfekcji, często stawianych kobietom w centrum uwagi.

Zdrowie i dobre samopoczucie są dla niej priorytetem w codziennym życiu.

Victoria Beckham podkreśla również, że przywiązuje dużą wagę do swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Wyjaśnia, że uprawia teraz więcej sportu niż w wieku 20 czy 30 lat, wierząc, że „wiek nie powinien być postrzegany jako ograniczenie”.

Podkreśla wagę dobrego samopoczucia, a nie dążenia do nierealistycznego wizerunku. Te stwierdzenia odzwierciedlają szerszy trend wśród osób publicznych, które coraz otwarciej mówią o problemach związanych ze starzeniem się, samoakceptacją i presją podporządkowania się standardom piękna.

Matka uważna na aspiracje swoich dzieci

W swoim przemówieniu Victoria Beckham mówiła również o swojej roli matki czwórki dzieci. Wyjaśniła, że „chce wspierać je w ich projektach, nie narzucając im konkretnego kierunku”.

Victoria Beckham poruszyła już ten temat w podcaście „Aspire with Emma Grede”, gdzie stwierdziła, że nie jest „autorytarną matką”. Wyjaśniła, że jej głównym celem jest zachęcanie dzieci do rozwijania własnego potencjału. To podejście odzwierciedla pragnienie zaszczepienia pewności siebie i wolności, co jest dalekie od oczekiwań, jakie niekiedy stawia się rodzinom w centrum uwagi.

Swobodniejsza dyskusja o starzeniu się

Dzięki temu wywiadowi Victoria Beckham dołącza do grona celebrytek, które otwarcie mówią o starzeniu się i wyzwaniach związanych z postrzeganiem własnego ciała. W branży, w której często dominuje dążenie do wiecznej młodości, jej słowa trafiają do wielu kobiet, które mierzą się z tymi samymi pytaniami. Bez moralizatorstwa, dzieli się osobistym doświadczeniem i intymną przemianą, która wydaje się pozwalać jej teraz podchodzić do tego nowego etapu życia z większym spokojem.

Victoria Beckham twierdzi, że stopniowo akceptuje swój wygląd po latach niepewności i presji mediów. Poprzez swoje osobiste refleksje prezentuje spokojniejszy pogląd na starzenie się, skoncentrowany na dobrym samopoczuciu, pewności siebie i samoakceptacji.