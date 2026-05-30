„Nie lubię swoich zmarszczek”: 85-letnia piosenkarka Joan Baez szczerze o tym mówi.

Fabienne Ba.
@joancbaezofficial / Instagram

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów folkowych Joan Baez nadal wykazuje się tą samą szczerością. Zaproszona do podcastu, szczerze opowiedziała o starzeniu się i relacji z ciałem.

„Nie lubię swoich zmarszczek”: szczere wyznanie

To właśnie w podcaście Wiser Than Me , prowadzonym przez amerykańską aktorkę, komiczkę, producentkę telewizyjną i piosenkarkę Julię Louis-Dreyfus, Joan Baez poruszyła temat starzenia się. Zapytana o swój stosunek do wieku, wyznała: „Nie lubię swoich zmarszczek”. Następnie dodała żartobliwie, że choć niektóre kobiety twierdzą, że „pogodziły się” ze swoimi zmarszczkami, to w jej przypadku, pomimo jej wysiłków, nie jest tak do końca. „Ale nie jest tak źle” – zażartowała.

Chirurgia plastyczna? „Nie do końca”.

Kiedy Julia Louis-Dreyfus zapytała ją, czy kiedykolwiek rozważała operację plastyczną, Joan Baez odpowiedziała: „Nie do końca”. Jak wiele kobiet, zwierzyła się, czasami patrzy w lustro i odciąga policzki, żeby wyobrazić sobie efekt. Przyznała nawet, że kiedyś rozważała usunięcie „tego kawałka skóry zwisającego” znad powiek. Zanim po prostu stwierdziła, że „zmieniła zdanie”.

Poza zmarszczkami, Joan Baez ma zniuansowany pogląd na swój wiek. Przyznaje nawet, że w głębi duszy czuje się, jakby ledwo przekroczyła siedemdziesiątkę. Co jest najlepsze, według niej? To „nagromadzenie całego życia”: wiedza, emocje, relacje, spotkania. „Nie da się zaprzeczyć, że przez lata coś się zyskuje” – podsumowuje. „Kompromisem”, jak mówi, są właśnie te zmarszczki, z którymi wciąż trudno jej się pogodzić.

Taniec jako przestrzeń wolności

Joan Baez zna sekret pielęgnowania swojej energii i równowagi: taniec. Wspomina spotkanie z medium w Niemczech, które po sporządzeniu jej horoskopu podzieliło się z nią myślą, która utkwiła jej w pamięci. Według niego, choć przebywała na Ziemi, by malować, rysować, śpiewać i działać aktywistycznie, prawdziwym powodem jej obecności tutaj był… taniec.

Pomysł, który głęboko do niej przemówił. „Właśnie tam rodzi się moja wolność” – wyjaśnia Joan Baez. Gdy tylko muzyka zaczyna grać, zmartwienia znikają, a ruch przychodzi naturalnie. Niekoniecznie tańczy codziennie, ale korzysta z „każdej okazji, by dać się ponieść rytmowi” – to dla niej sposób na poruszanie się i dbanie o siebie z przyjemnością.

Legenda muzyki folkowej z „niezwykłą” karierą

Joan Baez, ważna postać muzyki folkowej i niestrudzona aktywistka, odcisnęła swoje piętno na historii wykraczające daleko poza jej piosenki. Niedawno była bohaterką filmu dokumentalnego „Joan Baez: I Am a Noise” (2023), a w filmie „A Complete Unknown” (2024) wcieliła się w nią Monica Barbaro, koncentrując się na wzroście popularności Boba Dylana – z którym była blisko związana na początku lat 60.

Joan Baez udowadnia w ten sposób, że można się starzeć bez maski i udawania. Stwierdzając, że nie lubi swoich zmarszczek, jednocześnie odmawiając operacji, oferuje rzadki i wyzwalający głos.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Teraz akceptuję swój wygląd”: 52-letnia Victoria Beckham otwiera się
Article suivant
Przez dziesięć lat aktorka Anne Hathaway w milczeniu cierpiała na wyniszczającą chorobę.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Przez dziesięć lat aktorka Anne Hathaway w milczeniu cierpiała na wyniszczającą chorobę.

Amerykańska aktorka Anne Hathaway przez dekadę żyła w głębokiej tajemnicy. Wyjawiła, że przez trzydzieści lat była „na wpół...

„Teraz akceptuję swój wygląd”: 52-letnia Victoria Beckham otwiera się

Brytyjska projektantka mody i bizneswoman Victoria Beckham szczerze opowiedziała o swoim związku z wizerunkiem i starzeniem się w...

„Nikomu nic nie jestem winna”: Paris Jackson szczerze o swojej relacji z ojcem

Córka Króla Popu, amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów, aktorki i modelki Paris Jackson, od dawna uważała, że musi dzielić...

Emma Roberts potwierdza powrót tego trendu swoimi metalicznymi balerinkami.

Baleriny jeszcze się nie skończyły. Na pokazie mody w Nowym Jorku amerykańska aktorka i producentka Emma Roberts odnowiła...

Ta amerykańska aktorka z serialu „Euforia” odpowiada na krytykę dotyczącą jej twarzy

Amerykańska aktorka Chloe Cherry, która zdobyła sławę dzięki serialowi „Euforia”, jest zmęczona komentarzami na temat swojego wyglądu. Postanowiła...

Między pływaniem na desce z wiosłem a żeglowaniem Amy Schumer spędza wakacje ze swoim synem

Lato oficjalnie się rozpoczęło dla Amy Schumer. Amerykańska komik, aktorka i scenarzystka podzieliła się zdjęciami ze swojego słonecznego...