„Nie chciał, żeby uratowała go kobieta”: Ta aktorka opowiada o napiętej sytuacji na planie filmowym

Fabienne Ba.
@oliviamunn / Instagram

W niedawnym wywiadzie telewizyjnym amerykańska aktorka i modelka Olivia Munn podzieliła się anegdotą z planu filmowego, gdzie aktor podobno odmówił nakręcenia sceny, w której jego postać została uratowana przez kobietę. Ta historia ponownie rozpaliła dyskusję na temat reprezentacji ról kobiecych na ekranie.

Incydent wspomniany w wywiadzie telewizyjnym

Olivia Munn opowiedziała o tym incydencie podczas swojego występu w programie „The Drew Barrymore Show”. Aktorka wyjaśniła, że scena zawierała sekwencję akcji, w której jej postać miała interweniować, aby zapobiec atakowi innej postaci. Według jej relacji, aktor, o którym mowa, przerwał filmowanie, gdy zdał sobie sprawę, że jego postać ma zostać uratowana przez postać kobiecą. Opisała napiętą sytuację na planie, wspominając o braku porozumienia co do interpretacji sceny.

Scena akcji poddana w wątpliwość

W wywiadzie Olivia Munn wyjaśniła, że scena rozgrywała się w fikcyjnym kontekście, w którym dochodziło do konfrontacji. Jej postać, przedstawiona jako wyszkolona profesjonalistka, miała interweniować, aby zneutralizować zagrożenie dla jej ekranowego partnera. W programie „The Drew Barrymore Show” wyjaśniła, że aktor odmówił kontynuowania sceny w tej konfiguracji, co doprowadziło do tymczasowego wstrzymania zdjęć. Olivia Munn wyjaśniła również, że zaproponowała zmianę podejścia do inscenizacji, aby umożliwić wznowienie prac bez zmiany głównego wątku.

Anegdota, która na nowo rozpala debatę na temat przedstawiania kobiet na ekranie

Zeznania Olivii Munn pojawiają się w czasie, gdy miejsce postaci kobiecych w produkcjach audiowizualnych jest przedmiotem regularnych analiz. Dyskusje dotyczące reprezentacji na ekranie dotyczą w szczególności różnorodności ról przypisywanych kobietom, zarówno w rolach głównych, jak i drugoplanowych.

W tym kontekście historia opowiedziana na planie „The Drew Barrymore Show” stawia również pytania o dynamikę władzy i postrzeganie tej kwestii nadal obecne w branży: jeśli fakty się potwierdzą, reakcję na pomysł, że postać męską ratuje kobieta, można uznać za przejaw utrzymujących się odruchów seksistowskich, w ramach których pewne przedstawienia są nadal uznawane za mniej akceptowalne niż inne.

Ostatecznie debaty na temat reprezentacji postaci kobiecych dotyczą zarówno scenariuszy, jak i percepcji publicznej. Publiczne zeznania przyczyniają się do szerszej refleksji nad różnorodnością ról i ewolucją narracji audiowizualnych w czasie.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Top z efektem futra: wybór Olivii Rodrigo zaintrygował jej fanów.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

