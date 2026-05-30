Jennifer Lopez, singielka w wieku 56 lat, twierdzi, że nigdy nie była szczęśliwsza.

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

Amerykańska aktorka, piosenkarka, producentka i bizneswoman Jennifer Lopez opowiedziała o swoim życiu singielki podczas występu w programie „ Jimmy Kimmel Live! ”. Stwierdziła, że w pełni akceptuje ten nowy etap w swoim życiu, do którego podchodzi ze spokojem i sporą dawką samokrytyki.

W pełni potwierdzony celibat

Zapytana przez prowadzącego Jimmy'ego Kimmela o swój status związku, Jennifer Lopez potwierdziła, że jest singielką, niemal żałując, że nie zdecydowała się na ten styl życia wcześniej. „Robiłam wszystko źle” – powiedziała ze śmiechem. Określiła ten okres jako „fantastyczny”, wyjaśniając, że nie chciała robić niczego, co mogłoby zakłócić jej obecne samopoczucie. Kiedy Jimmy Kimmel zapytał ją, czy jest singielką, Jennifer Lopez bez wahania odparła: „Tak! Powinnam była to zrobić wcześniej!” i kontynuowała z autoironią: „Robiłam to kompletnie źle. Robiłam wszystko źle, uwierz mi”.

Żadnego reality show w zasięgu wzroku

Kiedy prowadzący Jimmy Kimmel zasugerował, że zostanie kolejną gwiazdą programu randkowego „The Bachelorette”, Jennifer Lopez stanowczo odmówiła. Wskazała, że czuje się komfortowo tam, gdzie jest i nie chce zaburzać tej równowagi. Choć nie wykluczała tego, nie wykluczyła możliwości ponownego znalezienia miłości, pod warunkiem, że „spotka właściwą osobę”.

Otwarcie mówiąc o swoim szczęściu płynącym z życia w pojedynkę, Jennifer Lopez przekazuje przesłanie pełne pewności siebie i dystansu. Potwierdza, że odnalazła nową równowagę, charakteryzującą się wolnością i spokojem, do której podchodzi z lekkością, nie rezygnując z pomysłu na przyszły związek. To pozytywne przesłanie wykracza poza jej obecną sytuację.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
„Naturalny urok”: Selena Gomez zachwyca letnim lookiem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Naturalny urok”: Selena Gomez zachwyca letnim lookiem

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, producentka i przedsiębiorczyni Selena Gomez potwierdza swoje nienaganne wyczucie stylu nową serią zdjęć...

Aktorka Bella Thorne zachwyca połączeniem koronek i wzorów w panterkę

Amerykańska aktorka Bella Thorne po raz kolejny pokazała swoje wyczucie stylu. Na swoim Instagramie udostępniła serię zdjęć, na...

Przez dziesięć lat aktorka Anne Hathaway w milczeniu cierpiała na wyniszczającą chorobę.

Amerykańska aktorka Anne Hathaway przez dekadę żyła w głębokiej tajemnicy. Wyjawiła, że przez trzydzieści lat była „na wpół...

„Nie lubię swoich zmarszczek”: 85-letnia piosenkarka Joan Baez szczerze o tym mówi.

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów folkowych Joan Baez nadal wykazuje się tą samą szczerością. Zaproszona do podcastu, szczerze...

„Teraz akceptuję swój wygląd”: 52-letnia Victoria Beckham otwiera się

Brytyjska projektantka mody i bizneswoman Victoria Beckham szczerze opowiedziała o swoim związku z wizerunkiem i starzeniem się w...

„Nikomu nic nie jestem winna”: Paris Jackson szczerze o swojej relacji z ojcem

Córka Króla Popu, amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów, aktorki i modelki Paris Jackson, od dawna uważała, że musi dzielić...