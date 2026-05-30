„Naturalny urok”: Selena Gomez zachwyca letnim lookiem

Julia P.
@selenagomez / Instagram

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, producentka i przedsiębiorczyni Selena Gomez potwierdza swoje nienaganne wyczucie stylu nową serią zdjęć udostępnionych na Instagramie. Na karuzeli zdjęć zrobionych podczas pobytu w Londynie prezentuje kilka letnich stylizacji, w tym jedną, która szczególnie przykuła uwagę jej obserwatorów.

Prosty top i szorty jeansowe

Centralnym punktem tej stylizacji jest beżowy top z kwadratowym dekoltem, rozcięty z tyłu i podtrzymywany cienkimi, wiązanymi ramiączkami. Selena Gomez zestawiła go z jeansowymi szortami z wysokim stanem w jasnym odcieniu, tworząc prosty, sezonowy look. Beżowe klapki i duże złote kolczyki koła dopełniają całość, podkreślając stonowaną elegancję naturalnych barw i zrównoważonych proporcji.

Letnia elegancja bez sztuczności

Urok tego looku tkwi w jego prostocie. Neutralne odcienie, jasny denim i złote dodatki tworzą łatwą w noszeniu stylizację, wierną pewnej idei swobodnej elegancji. Selena Gomez stawia tu nie tylko na spektakularny strój, ale także na naturalną i promienną sylwetkę, wpisującą się w klimat cieplejszych miesięcy.

Intensywny pobyt w Londynie

Zdjęcia te zostały zrobione w Londynie, gdzie Selena Gomez obecnie przebywa. Według pierwotnej publikacji, jej pobyt w stolicy Wielkiej Brytanii zbiega się z kręceniem szóstego sezonu serialu „Only Murders in the Building”. Jeśli chodzi o inne projekty, magazyn Variety donosi również, że Selena Gomez prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do kolejnego filmu Brady'ego Corbeta, reżysera „The Brutalist”, u boku Cate Blanchett i Michaela Fassbendera.

W tej serii zdjęć Selena Gomez pokazuje, że udany look niekoniecznie musi opierać się na ekstrawagancji. Dzięki czystym liniom i starannie dobranym dodatkom, tworzy naturalny, letni look, odzwierciedlając jednocześnie napięty grafik swojego roku. To sposób na łączenie stylu i kariery z równą łatwością.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
