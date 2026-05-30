W wieku 45 lat Jessica Alba promienieje w koronkowym looku o strukturalnej strukturze

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba udostępniła na Instagramie czarną stylizację z koronką i kontrastującymi detalami. Jej fani chwalili jej naturalny styl i niewymuszony look.

Centralnym punktem stylizacji jest koronkowa koszulka na ramiączkach.

Centralny element tej stylizacji? Delikatna, czarna koszulka na ramiączkach z ażurowej koronki, noszona na cienkich ramiączkach. Falbaniasty dekolt i kwiatowe motywy dodają jej romantycznego charakteru. To wyrafinowana baza, którą Jessica Alba umiejętnie zrównoważyła odważniejszymi elementami. Subtelny sposób na podkreślenie delikatnego looku.

Luźna marynarka dodaje szykownego charakteru.

Aby zrównoważyć lekkość koronki, Jessica Alba wybrała oversize'ową czarną marynarkę z wyrazistymi ramionami. To właśnie ona nadaje stylizacji strukturalny wymiar: drapowana na ramionach, podkreśla sylwetkę i podkreśla stylizację w bardziej graficznym stylu. Ta gra kontrastów, bardzo modna, pozwala przekształcić romantyczny element w zdecydowanie nowoczesny, miejski look.

Skórzane szorty bermudy i sandały na paskach

Jessica Alba wybrała dolną część ciała w długich, czarnych, skórzanych bermudach, jednym z głównych trendów tego sezonu. Całość dopełniły czarne sandały na słupkowym obcasie z paskiem wokół kostki. Idealnie wykonany, całkowicie czarny zestaw, od stóp do głów.

Złota biżuteria i świetliste piękno

Aby ocieplić ten monochromatyczny zestaw, Jessica Alba postawiła na kilka złotych akcentów: delikatne kolczyki koła i wielowarstwowy naszyjnik z delikatnymi zawieszkami. Ten jeden szczegół wystarczył, by rozjaśnić całkowicie czarny look. Jej uroda to promienna, muśnięta słońcem cera, brązowy makijaż z lekko przydymionym okiem i usta w kolorze nude. Całość podkreślały jej naturalnie falowane, rozjaśnione kasztanowe włosy – muśnięte słońcem, pięknie kontrastujące z czernią jej stroju.

Łącząc delikatną koronkę, wyrazistą skórę i marynarkę o dopasowanym kroju, Jessica Alba tworzy uderzająco elegancki, całkowicie czarny look. Po raz kolejny udowadnia, że przemyślany, czarny strój od stóp do głów nigdy nie był tak daleki od monotonii.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
Jennifer Lopez, singielka w wieku 56 lat, twierdzi, że nigdy nie była szczęśliwsza.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Lopez, singielka w wieku 56 lat, twierdzi, że nigdy nie była szczęśliwsza.

Amerykańska aktorka, piosenkarka, producentka i bizneswoman Jennifer Lopez opowiedziała o swoim życiu singielki podczas występu w programie „...

„Naturalny urok”: Selena Gomez zachwyca letnim lookiem

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, producentka i przedsiębiorczyni Selena Gomez potwierdza swoje nienaganne wyczucie stylu nową serią zdjęć...

Aktorka Bella Thorne zachwyca połączeniem koronek i wzorów w panterkę

Amerykańska aktorka Bella Thorne po raz kolejny pokazała swoje wyczucie stylu. Na swoim Instagramie udostępniła serię zdjęć, na...

Przez dziesięć lat aktorka Anne Hathaway w milczeniu cierpiała na wyniszczającą chorobę.

Amerykańska aktorka Anne Hathaway przez dekadę żyła w głębokiej tajemnicy. Wyjawiła, że przez trzydzieści lat była „na wpół...

„Nie lubię swoich zmarszczek”: 85-letnia piosenkarka Joan Baez szczerze o tym mówi.

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów folkowych Joan Baez nadal wykazuje się tą samą szczerością. Zaproszona do podcastu, szczerze...

„Teraz akceptuję swój wygląd”: 52-letnia Victoria Beckham otwiera się

Brytyjska projektantka mody i bizneswoman Victoria Beckham szczerze opowiedziała o swoim związku z wizerunkiem i starzeniem się w...