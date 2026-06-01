„Spędziłam trzydzieści lat, opiekując się innymi”: ta czterdziestoletnia aktorka dzieli się swoją nową filozofią życia

Amerykańska aktorka Sasheer Zamata z pogodą ducha rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. W rozmowie z magazynem People , przy okazji premiery filmu „Władcy Wszechświata”, opowiedziała o lekcjach, których nauczyła się po trzydziestce, i o sposobie myślenia, który pragnie pielęgnować w nadchodzącej dekadzie.

Ukończenie 40 lat to kamień milowy naznaczony spokojem.

Sasheer Zamata, która obchodziła urodziny 6 maja, mówi, że wkracza w nową dekadę z pogodą ducha. „Czuję się dobrze” – wyznała, dodając, że nie wie, jak „powinna wyglądać czterdziestka”, ale czuje się pogodzona z samą sobą. Z tej okazji wybrała się w podróż do Japonii, gdzie zatrzymała się w domku położonym w lesie, codziennie wpatrując się w rzekę. Przerwę tę opisuje jako „szczególnie spokojną i regenerującą”.

„Myślenie o sobie”: nowy priorytet

Zapytana o swoje plany na nadchodzące lata, Sasheer Zamata podzieliła się osobistą refleksją. Czuje, że większość lat trzydziestych spędziła „zarządzając sprawami innych ludzi” , a teraz chce skupić się na sobie. „W tym roku myślę o sobie” – podsumowała. Ta filozofia, skoncentrowana na dbaniu o siebie bez poczucia winy, oznacza, według niej, „prawdziwą zmianę w sposobie myślenia”.

Projekty kreatywne na nadchodzącą dekadę

Ta potrzeba znalezienia czasu dla siebie przejawia się również w twórczych działaniach. Sasheer Zamata, która określa siebie jako osobę bardzo praktyczną, pasjonuje się ogrodnictwem i sztuką florystyczną. Zwierza się, że chce „w końcu pracować z suszonymi kwiatami”, które kolekcjonuje, „nauczyć się szydełkowania i podszlifować swój hiszpański”, co uważa za „trudną umiejętność”. Wszystkie te drobne projekty odzwierciedlają chęć zwolnienia tempa i rozwijania swoich zainteresowań.

Napięty harmonogram w kinie

W swojej karierze Sasheer Zamata gra w nowym filmie „Masters of the Universe”, w którym wciela się w Suzie, koleżankę Adama, znanego jako He-Man, graną przez brytyjskiego aktora i piosenkarza Nicholasa Galitzine'a. W filmie, którego premiera planowana jest na 5 czerwca, występują również: amerykańska aktorka i producentka Camila Mendes, amerykański aktor i piosenkarz Jared Leto, amerykańska aktorka Alison Brie, brytyjski aktor pochodzenia Sierra Leone Idris Elba oraz amerykańska aktorka i komik Kristen Wiig.

Po zdobyciu sławy dzięki udziałowi w amerykańskim programie komediowym „Saturday Night Live”, w którym brała udział w latach 2014–2017, Sasheer Zamata od tego czasu wzięła udział w szeregu projektów, w tym w serialach „Home Economics” i „Agatha All Along”.

Dzieląc się swoimi refleksjami na temat czterdziestki, Sasheer Zamata podkreśla swoje spokojne i pełne współczucia podejście do siebie. Pomiędzy odnową świadomości, projektami twórczymi i napiętym harmonogramem filmowym, ilustruje spokojny sposób podejścia do nowego rozdziału w życiu – przesłanie, które rezonuje daleko poza jej własnymi doświadczeniami.