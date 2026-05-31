Siostrzenice bliźniaczki księżnej Diany pokazują swoją bliską więź w mediach społecznościowych

Nierozłączne od dzieciństwa bliźniaczki Lady Amelia i Lady Eliza Spencer nigdy nie przegapią okazji, by to okazać. Na Instagramie siostrzenice księżnej Diany po raz kolejny pokazały, jak silna jest ich bliska więź.

„Bliźniactwo bardziej niż kiedykolwiek”: ich film roztapia serca w sieci

Lady Amelia Spencer i Lady Eliza Spencer opublikowały na Instagramie film, który szybko poruszył ich obserwatorów. Przedstawia on uśmiechnięte bliźniaczki, blondynki szykujące się do wieczornego wyjścia. Obie w białych koronkowych szlafrokach, z włosami upiętymi w koki i długimi kolczykami, pozują obok siebie na hotelowym balkonie. Podpis w języku angielskim mówi wszystko: „Bliźniaczki bardziej niż kiedykolwiek ”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Amelię Spencer Mallett 🤍 (@ameliaspencer15)

Bliźniaki jednojajowe… potwierdzone testem DNA

Urodzone 10 lipca 1992 roku, jako córki Charlesa Spencera, dziewiątego hrabiego Spencera (młodszego brata Lady Di), i Victorii Lockwood, Amelia i Eliza długo wierzyły, że nie są identyczne. Po urodzeniu powiedziano im, że są po prostu bliźniętami dwujajowymi. Dopiero w 2024 roku test genetyczny rozwiał to błędne przekonanie: rzeczywiście są identyczne. To spóźnione odkrycie, które według Elizy „zmienia wszystko. Teraz, gdy już wiemy, wszystko nabiera sensu”.

Więź, której nie da się opisać słowami

Poza fizycznym podobieństwem, siostry łączy więź, której nic nie jest w stanie złamać. „Często dokładnie wiemy, co myśli druga osoba” – zwierzyła się Amelia. Dla Elizy ta więź wykracza poza słowa: „Nasza bliźniacza więź jest po prostu nie do opisania. Dzielimy ją od urodzenia”. Dodała: „Jesteśmy identyczne wewnętrznie i zewnętrznie”. To więź, którą postanowiły publicznie zaprezentować, stając się modelkami, ambasadorkami i stałymi bywalczyniami czerwonych dywanów.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Amelię Spencer Mallett 🤍 (@ameliaspencer15)

Nowy rozdział w ich życiu

Choć siostry nieustannie pielęgnują bliską więź w mediach społecznościowych, jednocześnie każda z nich tworzy nowe rozdziały w swoim życiu. Amelia jest teraz żoną Grega Malleta, a Eliza przygotowuje się do ślubu z narzeczonym, Channingiem Millerdem. Modelki, ambasadorki marek i bywalczynie najbardziej prestiżowych imprez, bliźniaczki wciąż pojawiają się na prestiżowych imprezach, zawsze ramię w ramię. Ten zżyty duet rodzeństwa wciąż zachwyca publiczność – a samą swoją obecnością dają świadectwo cichego dziedzictwa pozostawionego przez ich słynną ciotkę, księżną Dianę.

Poprzez czułe migawki, szczere wyznania i nowe osobiste zobowiązania, Lady Amelia i Lady Eliza Spencer subtelnie malują piękny portret siostrzeństwa. Siostry bliźniaczki z dynastii Spencerów przypominają nam, że poza dziedzictwem i blaskiem fleszy, ich najcenniejszym atutem pozostaje silna więź.