Aktorka Rachel Sennott przerywa milczenie na temat problemów związanych z trądzikiem

Na początku swojej kariery filmowej amerykańska aktorka, komik i scenarzystka Rachel Sennott spotkała się z brutalnymi i bolesnymi komentarzami na temat swojego wyglądu. Teraz przerywa milczenie na temat presji, jakiej doświadczała w związku z trądzikiem.
Przesłuchania upłynęły pod znakiem komentarzy na temat jej stanu skóry.
Zaproszona do tradycyjnego okrągłego stołu z aktorkami komediowymi w „Hollywood Reporter”, Rachel Sennott opowiedziała o najbardziej pamiętnej wypowiedzi, jaką kiedykolwiek usłyszała na przesłuchaniu. „Miałam silny trądzik i bardzo się z tego powodu wstydziłam” – wyznała . „Często chodziłam na przesłuchania, gdzie mówiono: »I możemy to wszystko zachować«” – kontynuowała, wskazując na swoją twarz.
Refleksja, którą podzieliła się w obecności swoich kolegów: amerykańskiej aktorki, komik i pisarki Hannah Einbinder, amerykańskiej komik i aktorki Ashley Padilla, amerykańskiej aktorki, prezenterki telewizyjnej i piosenkarki Keke Palmer oraz amerykańskiej pisarki, producentki, komik i aktorki Quinty Brunson, wywołała odruch zdziwienia przy stole.
Rachel Sennott zmaga się z poważnym trądzikiem
Przed każdym przesłuchaniem Rachel Sennott odprawiała długi rytuał kamuflażu. „Nakładałam dużo makijażu i korektora, patrzyłam na siebie w lustrze i myślałam: »Oni nic nie widzą… nikt nie zauważy«” – wspominała. Potem, wchodząc do pokoju, zdała sobie sprawę, że pierwszy komentarz dotyczył jej trądziku. Rachel Sennott nie sprecyzowała, kto dokładnie wygłosił te uwagi.
W obliczu silnego trądziku Rachel Sennott sięgnęła po izotretynoinę, sprzedawaną pod nazwą Accutane. Według Cleveland Clinic, ta niezwykle skuteczna terapia jest zazwyczaj zarezerwowana dla osób z silnym trądzikiem, gdy inne metody leczenia nie przyniosły rezultatu lub są źle tolerowane. „To bardzo silny lek” – podsumowała aktorka, dodając, że mówi o nim „co dwie sekundy”.
Słowa, które wyzwalają innych
Zeznania Rachel Sennott natychmiast znalazły oddźwięk wśród jej kolegów, zwłaszcza Hannah Einbinder, która sama była pacjentką izotretynoiny. Zażartowała: „To ona umożliwiła mi przejście na Accutane. Chcę podziękować tym, którzy byli przede mną”. Keke Palmer dodała: „A ja przeszłam na Accutane przed wami dwoma”. Poza humorem, ta wymiana zdań uwypukla, jak hollywoodzki przemysł potrafi za kulisami sprowadzać aktorów do ich wyglądu – i ile odwagi potrzeba, by się od tego uwolnić.
Przerywając milczenie w tej sprawie, Rachel Sennott – twórczyni i gwiazda serialu HBO „Kocham Los Angeles” – zwraca uwagę na rzeczywistość, o której wciąż rzadko się mówi: krzywdzące komentarze, jakie młode aktorki słyszą na temat swojego wyglądu, czasem pod przykrywką „charakteru”. Jej zeznania służą jako przypomnienie, o ile to konieczne, o konieczności kwestionowania przez Hollywood pewnych praktyk.