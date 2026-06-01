W Saint-Tropez modelka Bella Hadid przywraca szydełkowanie do mody

Szydełkowanie staje się jednym z najgorętszych trendów mody lata 2026. W Saint-Tropez amerykańska modelka Bella Hadid prezentuje nowy przykład: podczas dnia spędzonego na jachcie wybrała różowy, szydełkowy strój plażowy, który rozbudził zainteresowanie tą rzemieślniczą techniką.

Szydełkowanie, kluczowy trend lata

Centralnym punktem tego dnia w Saint-Tropez był różowy, szydełkowy, dwuczęściowy kostium kąpielowy, którego detale świadczą o prawdziwym kunszcie. Z bliska dzianina ukazuje subtelny zygzakowaty wzór wzdłuż talii, a góra zdobią małe, białe, szydełkowe kokardki.

Białe kwiatowe zdobienia dopełniają tę stylizację, pozostając wierną romantycznej estetyce, która jest bardzo modna. Aby dopracować stylizację, Bella Hadid założyła luźną koszulę z kołnierzykiem i wybrała wąskie czarne okulary przeciwsłoneczne: sposób na traktowanie stroju plażowego jako codziennego elementu garderoby.

Designerska garderoba plażowa

W swoich postach Bella Hadid pokazała również inne stylizacje. Wśród nich znalazł się jednoczęściowy kostium z wysokim kołnierzem od Emilio Pucci, ozdobiony geometrycznym wzorem w odcieniach czerwieni, pomarańczu i brązu, wykończony falbaną. Prezentowane są również stalowoniebieski jednoczęściowy kostium od Miyake Design Studio oraz biały, falbaniasty komplet od Some Bodee. Jeśli chodzi o dodatki, amerykańska modelka pozostała wierna swojemu zamiłowaniu do złotej biżuterii, którą uzupełniła różowym pierścionkiem z diamentem od Shay.

Interludium tropezowskie

Zdjęcia pochodzą z pobytu na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie Bella Hadid cieszy się słońcem na jachcie z bliskimi, w tym bratem Anwarem i matką Yolandą Hadid. Mrożona kawa w dłoni, poranne pływanie, relaksujące chwile z przyjaciółmi: modelka spędziła relaksujący letni urlop, krótko po swoim występie na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie już zdążyła zrobić duże wrażenie swoimi modowymi wyborami.

Ta letnia garderoba Belli Hadid potwierdza wielki powrót szydełkowania, które przez długi czas było zarezerwowane dla rzemiosła artystycznego, a teraz odzyskało swoją popularność dzięki współczesnej modzie. Pomiędzy misternymi splotami, delikatnymi węzłami i żywą paletą kolorów, stworzyła serię stylizacji, które z pewnością zainspirują niejedną plażową garderobę tego lata.