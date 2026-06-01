Na łódce piosenkarka Zara Larsson wskrzesza trend kolorowych włosów

Léa Michel
Szwedzka piosenkarka Zara Larsson potwierdza swój status ikony piękna. W serii zdjęć udostępnionych na swoim koncie na Instagramie, w tym na zdjęciu na okładce przedstawiającym ją na łódce, ponownie przywróciła blask jaskrawemu trendowi we włosach: cienkim, neonowym pasemkom wplecionym w blond. Ten charakterystyczny look już inspiruje miliony jej obserwatorów.

Neonowe pasma w blond włosach

Najbardziej uderzający szczegół na tym zdjęciu: cienkie, kolorowe pasma w odcieniach jaskrawego różu, żółci i pomarańczy, przeplatane długimi, naturalnie blond włosami, lekko wilgotnymi, jakby świeżo po kąpieli. Dalekie od klasycznych pasemek, te neonowe pasma dodają zabawnego, letniego akcentu. Technika, polegająca na dodaniu tymczasowych, kolorowych przedłużek lub nici, jest atrakcyjna ze względu na swoją prostotę: można ją nakładać i zdejmować bez wpływu na naturalny kolor włosów.

Trend już przyjęty przez piosenkarkę

Te kolorowe pasemka to dla Zary Larsson nic nowego. Od kilku miesięcy eksperymentuje z włosami: spersonalizowane różowe przedłużki, brokatowe pasma, kolorowe spinki… wszystko to nawiązuje do popowej estetyki nawiązującej do festiwali i mody lat 2000., która obecnie powraca do łask. Na tym nowym zdjęciu Zara Larsson zestawia swoje pasemka z pasującymi dodatkami, takimi jak neonowe bransoletki z koralików i naszyjnik z muszli, aby uzyskać spójny look, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach.

Artysta na fali wznoszącej

Poza stylem, publikacja ta ukazuje się w wyjątkowo udanym dla Zary Larsson momencie. Odkryta w bardzo młodym wieku, wydała swój piąty album „Midnight Sun”, który spotkał się z uznaniem krytyków i zdobyła pierwszą nominację do nagrody Grammy w 2026 roku w kategorii „Najlepszy Występ Dance/Pop”. Album promuje międzynarodowa trasa koncertowa. Jej konto na Instagramie, obserwowane przez miliony, stało się przedłużeniem tego kolorowego i tętniącego życiem świata.

Swoimi neonowymi refleksami Zara Larsson potwierdza łatwy do zaadaptowania trend fryzjerski, idealny na cieplejsze miesiące. Łącząc nawiązanie do lat 2000. z festiwalowym klimatem, zmienia zwykłą wycieczkę łodzią w źródło inspiracji urodowej. Właśnie to, czego potrzebujesz, by dodać odrobinę koloru do swoich włosów, gdy zbliża się lato.

