„Zostaliśmy powaleni”: aktorka Scarlett Johansson wspomina swoje początki w show-biznesie

Fabienne Ba.
Screen Scarlett Johnsonn dans le film « Lucy »

Duńsko-amerykańska aktorka, reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa Scarlett Johansson opowiedziała niedawno o swoich początkach w branży filmowej, opisując sytuację, którą uważa za „trudniejszą dla młodych aktorek”. Jej relacja podkreśla uwagi i oczekiwania, z którymi, jak twierdzi, spotykała się na początku swojej kariery. To stwierdzenie wpisuje się w szerszą refleksję nad ewoluującym postrzeganiem kobiet w świecie rozrywki.

Oświadczenie w sprawie presji związanej z wizerunkiem

W wywiadzie dla CBS Sunday Morning Scarlett Johansson wyjaśniła, że na początku XXI wieku młode aktorki spotykały się z dużą krytyką ze względu na swój wygląd. Odniosła się do sytuacji, którą określiła jako bardziej krytyczną, szczególnie w odniesieniu do wyglądu fizycznego kobiet.

Według niej, pewne komentarze i oczekiwania były w branży uważane za powszechne. Zwraca uwagę, że kobiety mogły być oceniane na podstawie wizerunku, co jej zdaniem jest dziś mniej widoczne. To stwierdzenie podkreśla ewolucję dyskusji na temat reprezentacji i traktowania aktorek w branży filmowej.

Kariera, która zaczęła się bardzo młodo

Scarlett Johansson rozpoczęła karierę filmową jako nastolatka, występując w filmach takich jak „Zaklinacz koni” (1998) i „Ghost World” (2001). Zyskała popularność na początku XXI wieku dzięki takim filmom jak „Między słowami” i „Dziewczyna z perłą”. Dorastanie w blasku mediów w młodym wieku przyczyniło się do jej doświadczenia w branży, którą określa jako „wymagającą”.

Stopniowa ewolucja możliwości

Scarlett Johansson uważa, że branża filmowa oferuje obecnie większą różnorodność ról kobiecych. Obserwuje ona przesunięcie w kierunku bardziej zróżnicowanych postaci, mniej ograniczonych do określonych archetypów. Organizacje takie jak UN Women również podkreślają postęp w reprezentacji kobiet w produkcjach audiowizualnych, nawet jeśli nierówności wciąż się utrzymują. O tej ewolucji regularnie wspominają aktorki, które zauważają stopniową zmianę postaw.

To świadectwo jest powtórzeniem innych oświadczeń

Kilka kobiet z branży podzieliło się podobnymi refleksjami na temat oczekiwań stawianych kobietom na początku kariery. Relacje te przyczyniają się do szerszej dyskusji na temat warunków pracy w branży rozrywkowej. W ostatnich latach wdrożono również inicjatywy mające na celu promowanie lepszej reprezentacji kobiet na ekranie. Zmiany te odzwierciedlają rosnącą świadomość roli kobiet w sektorze kultury.

Omawiając swoje początki w show-biznesie, Scarlett Johansson podkreśla zmiany, jakie zaszły w branży filmowej od lat 2000. Jej wypowiedź podkreśla wagę ciągłego kwestionowania standardów stosowanych wobec aktorek.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Na festiwalu Coachella modelka Heidi Klum ukryła się w zaskakującym przebraniu

Na festiwalu Coachella modelka Heidi Klum ukryła się w zaskakującym przebraniu

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum zaskoczyła wszystkich na festiwalu Coachella 2026, ujawniając, że pojawiła się...

Drew Barrymore ze wzruszeniem opowiada o psychologicznym wpływie dwóch cesarskich cięć

Amerykańska aktorka, producentka, autorka, reżyserka, prezenterka telewizyjna i bizneswoman Drew Barrymore podzieliła się w swoim programie osobistą relacją...

Kendall Jenner zaskakuje na festiwalu Coachella minimalistycznym wyglądem

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Kendall Jenner zwróciła na siebie uwagę na festiwalu Coachella 2026 (10-19 kwietnia) minimalistyczną sylwetką,...

Dlaczego muskularna sylwetka tej primabaleriny jest tak fascynująca?

Południowoafrykańska tancerka i choreografka Oti Mabuse zrobiła piorunujące wrażenie na gali Olivier Awards 2026, podkreślając sylwetkę spójną sukienką....

60-letnia aktorka Elizabeth Hurley pozuje w stroju plażowym inspirowanym morzem.

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley udostępniła nowe zdjęcia zrobione nad morzem, prezentujące strój plażowy inspirowany morskim...

Piosenkarka Teyana Taylor zaskakuje na festiwalu Coachella sylwetką inspirowaną futuryzmem

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka Teyana Taylor zachwyciła na festiwalu Coachella 2026, prezentując się w zdecydowanie futurystycznej...