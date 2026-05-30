W historycznym momencie w Hollywood Miley Cyrus wzbudziła sensację w rzeźbiarskiej sukni.

To moment zapisany w historii Hollywood. Uhonorowana własną gwiazdą w Alei Sław, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, muzyk, producentka i aktorka Miley Cyrus wywarła niezapomniane wrażenie w rzeźbiarskiej sukni.

Gwiazda na Hollywoodzkiej Alei Gwiazd

22 maja 2026 roku Miley Cyrus otrzymała doniosłe wyróżnienie: 2845. gwiazdę na Hollywoodzkiej Alei Sław, w kategorii muzyka. Delektowała się tym niezwykle symbolicznym momentem, który upamiętnia jej karierę trwającą prawie dwie dekady i trwały wpływ na kulturę popularną.

Archiwalna sukienka o rzeźbiarskim efekcie

Miley Cyrus na tę okazję postawiła na mocny styl: wybrała czarną suknię Atelier Versace z archiwum domu mody, model z kolekcji jesień 2015, którą już ponad dziesięć lat temu można było zobaczyć na niemiecko-amerykańskiej modelce, prezenterce i aktorce Heidi Klum na gali amfAR.

Dopasowana sukienka igrała z przezroczystością, z dekoltem halter, ażurowymi panelami i koronkowymi zdobieniami przypominającymi pajęczynę, umiejętnie rozmieszczonymi w strategicznych miejscach. Rzeźbiarski efekt, wierny rockowo-szykownej estetyce Miley Cyrus.

Minimalistyczne piękno i wzruszająca mowa

Aby jej sukienka zdominowała scenę, Miley Cyrus postawiła na minimalistyczny look: gładkie blond włosy, smoky eyes, szminkę w kolorze nude i subtelną biżuterię. Poza stylem, jej przemówienie znalazło oddźwięk wśród publiczności. „To, co czyni tę gwiazdę tak wyjątkową, to fakt, że reprezentuje kumulację oddania” – wyznała, opisując moment jako „pełen pasji, radosny i wspaniały”. Otaczali ją narzeczony Maxx Morando, matka Tish i siostra Brandi.

Od Hannah Montany do ikony popu

Ta nagroda rzeczywiście ukoronowała niezwykłą podróż. Odkryta w wieku 13 lat w serialu Disneya „Hannah Montana”, Miley Cyrus zbudowała solową karierę muzyczną po zakończeniu serialu w 2011 roku. Od tego czasu wydała dziewięć albumów studyjnych i zdobyła trzy nagrody Grammy.

Otrzymując gwiazdę, Miley Cyrus przekształciła przełomowy moment w karierze w prawdziwą deklarację stylu, potwierdzając, że jest jedną z „najbardziej odważnych” artystek swojego pokolenia.