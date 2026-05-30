Piosenkarka Madison Beer robi furorę w zielonym, aksamitnym gorsecie w stylu vintage

Amerykańska piosenkarka, modelka i aktorka Madison Beer wciąż robi furorę podczas swojej trasy koncertowej. W Barcelonie rozpaliła scenę w oszałamiającym zielonym gorsecie, co wywołało falę reakcji fanów w mediach społecznościowych.

Madison Beer rozpala scenę w Barcelonie

Podczas pobytu w Barcelonie w ramach trasy koncertowej „Locket Tour”, Madison Beer dała niezwykle entuzjastyczny występ. Na Instagramie udostępniła fotorelację zatytułowaną „Tydzień trasy Locket Tour”, prezentującą jej stylizacje, reakcje fanów i atmosferę koncertów. Choć każda z jej stylizacji robiła wrażenie, to właśnie zielona kreacja, założona na finał koncertu, przykuła szczególną uwagę.

Popularny zielony gorset z frędzlami

Na swój wielki finał Madison Beer wybrała zielone body z gorsetem bez ramiączek i frędzlami. Kolor ten był jednocześnie żywy i wyrafinowany, co urzekło jej fanów. Rozpuściła długie włosy i postawiła na delikatny, naturalny makijaż. Subtelna równowaga między wyrafinowaniem a rockową energią, wierna jej zamiłowaniu do dramatyzmu.

Estetyka vintage bliska Madison Beer

Ten wybór idealnie wpisuje się w łatwo rozpoznawalny świat jej ery „Locket”, nawiązującej do estetyki vintage, niemal wiktoriańskiej, w której medaliony mają symboliczne znaczenie. Madison Beer, która lubi łączyć romantyczne elementy, gorsety i akcenty retro, często wyrażała upodobanie do ubrań, „które już przeżyły”. Ta wrażliwość na modę jest widoczna w każdym z jej strojów scenicznych, od koronek i kokard po gorsecikowe sylwetki.

Kibice byli przekonani.

Publikacja jej stylizacji wywołała falę zachwytu. Pod jej zdjęciami posypały się komplementy: wielu internautów określiło ją jako „wspaniałą”, podczas gdy inni widzieli w niej „anioła”. To tylko potwierdza jej status ikony mody, której każde pojawienie się na scenie staje się prawdziwą manifestacją stylu.

W tym zielonym gorsecie, który Madison Beer miała na sobie na zakończenie koncertu w Barcelonie, stworzyła jedną z najbardziej wyróżniających się stylizacji podczas swojej trasy „Locket Tour”. Łącząc wyraziste kolory z wyrafinowaną elegancją w stylu vintage, po raz kolejny udowodniła, że doskonale opanowała sztukę przekształcania sceny w prawdziwy wybieg.