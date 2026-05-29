Hailey Bieber stawia na stylowe i wygodne obcasy na lato

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber najprawdopodobniej stawia na minimalną wysokość obcasa, która staje się trendem lata 2026.

Hailey Bieber, fanka klapek na obcasie

W garderobie Hailey Bieber japonki na obcasie zajmują szczególne miejsce. Założycielka marki Rhode zdaje się być fanką tego hybrydowego obuwia, które nosi o każdej porze roku – zarówno zimą, jak i latem – i które bez trudu pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i do wieczorowych. Dostępne w różnych kolorach i z różnymi wysokościami obcasów, jej ulubione pary zdają się łączyć coraz bardziej powszechną cechę: coraz niższe obcasy. Ta preferencja wiele mówi o ewolucji jej gustu obuwniczego.

Minimalistyczny wygląd zauważony w Seulu

Podczas niedawnej podróży do Seulu Hailey Bieber potwierdziła ten trend. Na zdjęciu opublikowanym na jej Instagramie, można ją zobaczyć w stylizacji składającej się z koronkowego topu z siateczki, krótkich spodni od garnituru i, co najważniejsze, japonek na mikroobcasie. Wysokość tych japonek jest tak minimalna, że niemal iluzja płaskich sandałów. Ten wybór doskonale ilustruje jej sposób łączenia elegancji i wygody, bez ograniczeń związanych z zawrotnymi obcasami.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Po obcasach typu „kaczuszek” jeszcze wersja mini

Wysokie obcasy mogą szybko stać się niewygodne na co dzień, zwłaszcza wraz z nadejściem cieplejszej pogody, po kilku godzinach chodzenia. Aby sprostać tej potrzebie komfortu, moda stopniowo zmniejszała wysokość obcasów. I właśnie w tym kontekście pojawił się nowy trend: mikroobcas.

Ten trend nawiązuje do innego, już dobrze ugruntowanego trendu: obcasów typu „kaczuszek”. Te niewielkie obcasy, poniżej sześciu centymetrów, stały się w ostatnich sezonach nieodzowne. Mikroobcas oferuje jeszcze bardziej „dyskretną” wersję: mając zaledwie kilka centymetrów wysokości – maksymalnie trzy – zapewnia odpowiednią wysokość, a jednocześnie jest wygodny jak płaski but.

Mikroobcasy: nosić je… albo nie, w zależności od Twoich pragnień tego lata

Jeśli uwielbiasz nosić obcasy i czujesz się w nich komfortowo, mikroobcas może być stylowym i prostym rozwiązaniem, które dodasz do letnich stylizacji. Podobnie jak Hailey Bieber, możesz nosić go z krótkimi spodniami od garnituru, aby dodać wyrafinowanego akcentu do smukłej sylwetki. Doskonale sprawdzi się również w połączeniu z zwiewną sukienką lub długą spódnicą, dodając im lekkości, bez obciążania stylizacji. Na co dzień z łatwością wsunie się pod jeansy lub letni, dopasowany garnitur.

Nie ma jednak obowiązku noszenia obcasów – nawet niskich – aby „być stylowym tego lata”. Jeśli wolisz płaskie sandały, baleriny lub po prostu buty, w których czujesz się naprawdę dobrze, to również jest w porządku. Chodzi o to, aby wybrać to, w czym czujesz się komfortowo i jak w sobie.

Hailey Bieber potwierdza trend, który może z powodzeniem zdefiniować lato: pożegnaj się z niebotycznie wysokimi obcasami i obolałymi stopami, powitaj minimalny wzrost. Kolejny dowód na to, że szyk nie musi oznaczać ograniczeń – i że założycielka Rhode po raz kolejny wyprzedza trendy.