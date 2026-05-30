„Wszyscy są w niej zakochani”: ta wschodząca gwiazda fascynuje internautów

Nowa „królowa krzyku” króluje w internecie, a jej imię brzmi Inde Navarrete. Amerykańska aktorka, która zyskała sławę dzięki horrorowi „Obsession”, wzbudza poruszenie w mediach społecznościowych.

„Obsesja” – horror roku

Film „Obsession”, który trafił do amerykańskich kin w połowie maja, stał się jednym z największych hitów roku 2026. Reżyserowany przez młodego filmowca Curry'ego Barkera, opowiada historię Beara, pracownika sklepu muzycznego, który za pomocą zaklętego przedmiotu o nazwie „One Wish Willow” rozkochuje w sobie swoją wieloletnią przyjaciółkę Nikki. Marzenie to, jak zwykle, przeradza się w koszmar.

Połączenie nadprzyrodzonego horroru, napięcia psychologicznego i motywów zgody, film zdobył uznanie krytyków, uzyskując ponad 90% w serwisie Rotten Tomatoes. Film, napędzany niemal wyłącznie marketingiem szeptanym i reakcjami wirusowymi, zarobił na całym świecie prawie 74 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie milion dolarów.

Inde Navarrete, nowa „królowa krzyku”

Sercem tego entuzjazmu jest kreacja Inde Navarrete w roli Nikki. Krytycy i widzowie chwalą jej kreację jako „równie rozdzierającą serce, co przerażającą”. Aktorka płynnie przechodzi między kilkoma rejestrami – „idealną” i zamrożoną żoną, krzyczącą młodą kobietą w agonii, a następnie skorupą pozbawioną wszelkiej energii – czasami w ramach jednej sceny. Magazyn Deadline bez wahania okrzyknął ją potwierdzoną „królową krzyku”.

Kim jest Inde Navarrete?

Dla tych, którzy dopiero ją odkrywają, Inde Navarrette nie jest nowicjuszką. Urodzona w Tucson w Arizonie, zdobyła już sławę rolą Sarah Cushing w serialu „Superman i Lois” w latach 2021-2024. Wystąpiła również w filmie „13 powodów”. Do tej wymagającej roli w filmie „Obsession”, która – jak przyznaje – czasami ją przerażała podczas kręcenia, Navarrette mówi, że inspiracją była Mia Goth w filmie „Pearl”. Swoją przyszłość podsumowała w prosty sposób: jeśli gatunek horroru jej pragnie, zamierza w nim pozostać na dłużej.

Użytkownicy Internetu są oczarowani

To właśnie w internecie eksplodował „fenomeno Navarrette”. Edycje na TikToku, filmy z reakcjami, teorie fanów: media społecznościowe są przesycone treściami chwalącymi ją. W komentarzach powraca ten sam entuzjazm: „wszyscy ją kochają” i „jest nową wielką gwiazdą”. Wielu już nazywa Inde Navarrette „następną wielką gwiazdą horroru”.

Dzięki „Obsession” Inde Navarrete nie tylko skradła show: podbiła internet. Dzięki uznaniu krytyków i uwielbieniu w sieci, ugruntowała swoją pozycję gwiazdy roku 2026 – i niewątpliwie oznacza to początek bardzo obiecującej kariery.