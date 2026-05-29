Ta amerykańska piosenkarka rozświetla czerwony dywan w pudrowo-niebieskiej sukience

Amerykańska piosenkarka i aktorka Coco Jones rozświetliła czerwony dywan podczas wieczoru otwarcia American Black Film Festival 2026 w New World Center w Miami Beach. Piosenkarka znana z filmu „ICU” była tam, aby wesprzeć prezentację filmu „Strung”, w którym gra główną rolę. Na tę okazję wybrała pudrowoniebieską sukienkę i stonowane dodatki, tworząc romantyczną stylizację.

Sukienka w kolorze pudrowego błękitu

Stylizacja Coco Jones opiera się na pudrowoniebieskiej sukience o dopasowanym, a zarazem zwiewnym kroju, zaprojektowanej przez Geyannę Youness. Sukienkę wyróżniają poziomo marszczone wstążki i małe kokardki, które nadają całości rytmu, a ich zwieńczeniem jest dół o średniej długości. Delikatny krój idealnie wpisuje się w styl Coco Jones.

Delikatne srebrne sandały

Coco Jones wybrała minimalistyczne sandały na srebrnym obcasie. Model ten charakteryzuje się cienkim paskiem z przodu, nowoczesnym noskiem w szpic oraz paskiem wokół kostki zapinanym na srebrną klamrę. Wykonane z metalicznej skóry sandały spoczywają na szpilce o wysokości około dziesięciu centymetrów, która optycznie wydłuża nogi.

Stały bywalec czerwonego dywanu

Coco Jones ma szczególne upodobanie do sandałów na paskach, gdy wychodzi z domu. Niedawno miała na sobie brązowe, satynowe sandały na Met Gali 2026, a także różowe od Flor de Maria Elva na Billboard Women in Music Awards 2026. Te wybory potwierdzają jej preferencje co do stonowanego i strukturalnego obuwia.

„Strung” w sercu wieczoru

Premiera filmu zbiegła się z premierą thrillera psychologicznego „Strung” w reżyserii Malcolma D. Lee, wyprodukowanego przez Tylera Perry'ego i Jasona Bluma. Film opowiada historię utalentowanej skrzypaczki, która zostaje zatrudniona jako nauczycielka muzyki dla córki wpływowej, lecz enigmatycznej rodziny, zanim na jaw wychodzą niepokojące sekrety. W filmie Coco Jones występują u boku amerykańskiej piosenkarki Chloe Bailey i brytyjskiego aktora Luciena Laviscounta. Film, prezentowany jako film otwierający festiwal, będzie dostępny na platformie Peacock od 26 czerwca.

Łącząc pudrowoniebieską sukienkę z eleganckimi srebrnymi sandałami, Coco Jones stworzyła zrównoważoną stylizację, w której stonowane barwy uzupełniały stonowane dodatki. Wierna swojemu stylowi, pokazała, że świetnie czuje się na czerwonym dywanie, jednocześnie żonglując karierą muzyczną i projektami filmowymi.