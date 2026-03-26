Bez makijażu Alicia Silverstone dzieli się wzruszającym wspomnieniem ze swoim synem

Amerykańska aktorka i producentka Alicia Silverstone podzieliła się wzruszającą chwilą ze swoimi fanami, publikując zdjęcie z przeszłości ze swoim synem, Bearem Blu Jareckim. Na zdjęciu, znalezionym w jej prywatnym archiwum, pojawia się bez makijażu, w czułej pozie z dzieckiem. Zdjęcie, zrobione nad wodą, przedstawia jej syna czule obejmującego matkę, co obrazuje bliską i pełną miłości więź rodzinną.

Osobiste zdjęcie pełne emocji

W podpisie Alicia Silverstone wyraża wdzięczność za czas spędzony z synem, wspominając emocje, jakie towarzyszyły jej w jego dorastaniu. Chłopiec, mający obecnie 14 lat, stopniowo wkracza w okres dojrzewania – ważny moment, który aktorka chciała podkreślić w tym nostalgicznym wpisie.

Zdecydowane zaangażowanie w odpowiedzialny styl życia

Przez lata Alicia Silverstone dzieliła się również aspektami swojego codziennego życia, w tym swoim zaangażowaniem w styl życia oparty na dobrostanie i szacunku dla środowiska. Kilkakrotnie mówiła o swoim zaangażowaniu w dietę wegańską, którą stosuje również w wychowaniu syna.

Post chwalony przez jej subskrybentów

Post wywołał liczne pozytywne reakcje w mediach społecznościowych. Użytkownicy chwalili szczególnie autentyczność dzielonej chwili i naturalność aktorki, która prezentowała się całkowicie naturalnie. Tego typu treści ilustrują ewolucję cyfrowych nawyków, gdzie osoby publiczne czasami decydują się na priorytetowe prezentowanie bardziej osobistych postów, aby wzmocnić więź z odbiorcami.

Dzieląc się tym wspomnieniem, Alicia Silverstone podkreśla wagę więzi rodzinnych i upływu czasu, jednocześnie stosując stonowany i szczery styl komunikacji.