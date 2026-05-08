„Nie chcę być nieudaną wersją siebie”: Billie Eilish opowiada o swoim strachu przed operacjami plastycznymi

Léa Michel
Są głosy, które dobrze jest usłyszeć, zwłaszcza w erze, w której chirurgia plastyczna staje się powszechna i wszechobecna na wszystkich platformach społecznościowych. Głos Billie Eilish jest niewątpliwie jednym z nich. 5 maja 2026 roku, jako gość podcastu „Good Hang with Amy Poehler”, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka szczerze podzieliła się swoimi poglądami na temat starzenia się i chirurgii plastycznej. Jej słowa, proste, ale mocne, szybko spotkały się z uznaniem w mediach społecznościowych, gdzie spotkały się z autentycznym odzewem.

„Nie mogę się doczekać, aż będę starszy”.

To chyba zdanie najbardziej do niej przemówiło. W rozmowie z amerykańską aktorką, komikiem, scenarzystką, reżyserką i producentką Amy Poehler, Billie Eilish szczerze wyraziła entuzjazm wobec zmian, jakie zachodzą w jej ciele i twarzy z wiekiem. „Cieszę się, że się starzeję i że moja twarz i ciało zmienią się bez mojej ingerencji” – wyjaśniła. To stwierdzenie jest wyjątkowe w branży, w której presja, by „zachować młodość”, jest wszechobecna.

U podstaw tego przekonania leży głęboko osobisty powód: „Chcę, żeby moje dzieci patrzyły na mnie i widziały, że moja twarz przypomina ich twarz. Nie chcę być tandetną wersją wszystkiego, co dzieje się teraz”. Wzruszające stwierdzenie, które stawia autentyczność ponad wizerunek, a wartości rodzinne ponad narzucone standardy estetyczne. Sama chirurgia plastyczna nie jest ani dobra, ani zła i nikt nie ma prawa oceniać wyborów innych dotyczących ich wyglądu. Najważniejsze to móc dokonywać prawdziwych wyborów, świadomie i bez presji, a nie kierować się narzuconymi normami lub strachem przed starzeniem się.

Młodość naznaczona złudzeniami czasu

Podczas rozmowy Billie Eilish wspominała również swoje nastoletnie lata i sposób, w jaki postrzegała upływ czasu. „Nigdy nie myślałam, że przestanę być nastolatką. Pamiętam, jak mając 17 lat, pomyślałam: »Dobra, jestem osobą, którą zawsze będę, właśnie teraz«. I oczywiście tak to nie działa”. To wyznanie wiele mówi o jej relacji z czasem, ewolucją i tożsamością, zwłaszcza że od najmłodszych lat dorastała w centrum uwagi.

Billie Eilish, która osiągnęła światową sławę w wieku zaledwie 14 lat dzięki „Ocean Eyes”, nauczyła się odkrywać i rozwijać w blasku reflektorów. Dziś, mając 24 lata, mówi, że akceptuje tę przemianę, a nawet ją celebruje.

Ogromny odzew wśród jego fanów

Rewelacja Billie Eilish wywołała spore poruszenie w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników doceniło słuszność jej stanowiska, a niektórzy fani podziękowali artystce za reprezentowanie innego głosu we współczesnej popkulturze, podkreślając, jak cenne było wysłuchanie głosu tak wpływowej młodej gwiazdy. To ostatnie oświadczenie pojawiło się w szczególnie ważnym momencie dla Billie Eilish, zaledwie kilka dni przed premierą jej filmu koncertowego „Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)”, współreżyserowanego przez Jamesa Camerona, którego premiera planowana jest na 8 maja 2026 roku.

Krótko mówiąc, Billie Eilish po raz kolejny udowadnia, że nie przestrzega utartych reguł branży. Deklarując chęć „starzenia się naturalnie” i „przekazania swoim przyszłym dzieciom twarzy, która ją przypomina”, otwiera cenne drzwi: drogę do wolności wyboru, bez poczucia obowiązku podporządkowywania się narzuconym standardom. Prosty, lecz istotny przekaz, który przypomina nam, że nigdy nie jest za wcześnie, by pokochać siebie takimi, jakimi jesteśmy.

