„Nie podobał mi się efekt”: Ta piosenkarka szczerze opowiada o swoich zabiegach kosmetycznych

Julia P.
Zaproszona do popularnego podcastu „Call Her Daddy” prowadzonego przez Alexa Coopera, amerykańska piosenkarka Kesha szczerze opowiedziała o swoim stosunku do ciała, presji estetycznej, z jaką zmagała się od początku kariery, oraz o okresie, w którym podjęła decyzje, których teraz żałuje. Prezentuje trzeźwą i pełną współczucia perspektywę na temat swoich doświadczeń.

„Straszny etap”, który ona przyznaje

W tym odcinku Kesha nie przebierała w słowach, opowiadając o swoich przeszłych zabiegach kosmetycznych. „Przeszłam przez okropny okres wypełniania” – wyznała. Zanim dodała, w typowy dla siebie, szczery sposób: „Boże, to było okropne. Bo myślałam: »Och, właśnie to powinnam zrobić«. A potem zdałam sobie sprawę: »Naprawdę nie podoba mi się efekt«”. To stwierdzenie doskonale oddaje pułapkę, w którą wpada wiele kobiet: podejmowanie decyzji z poczucia obowiązku, a nie z autentycznego pragnienia. Kesha przyznaje się do tego otwarcie i właśnie to czyni jej świadectwo tak cennym.

Presja spojrzenia innych ludzi

Podczas tej samej rozmowy Kesha podsumowała swoje doświadczenia od początku kariery muzycznej. „Od początku mojej kariery ludzie komentowali moje ciało” – zwierzyła się. Kontynuowała: „Uwewnętrzniam te komentarze, traktuję je jak ewangelię, staram się dostosowywać swoje ciało do tego, kim inni chcą, żebym była”. Mocne stwierdzenie, które rzuca światło na cały mechanizm presji wywieranej na kobiety w sferze publicznej: konformizmu, zmiany, naginania się do zewnętrznego ideału kosztem własnej tożsamości. Dla Keshy wniosek jest jasny: „To ciągły taniec ze społeczeństwem, który określa, co znaczy być kobietą i co jest akceptowalne. A na dodatek nie mamy się starzeć”.

Nowa era, bardziej wolna i spokojniejsza

Dziś Kesha wyraźnie czuje inny rodzaj energii. Właśnie zakończyła największą trasę koncertową w swojej karierze, prawie dwadzieścia lat po globalnym sukcesie jej piosenki „TiK ToK”. Słodka zemsta po latach naznaczonych długą batalią prawną, która trzymała ją z dala od blasku fleszy.

Choć przyznaje, że czasami stosuje „delikatniejsze zabiegi upiększające” – na przykład w innym podcaście z lipca 2025 roku wspomniała o popularnym w Korei zabiegu na twarz opartym na DNA łososia – Kesha wydaje się przede wszystkim pogodziła się ze swoim ciałem. „Chcę, żeby każdy czuł się autentycznie, w kontakcie ze swoją najlepszą wersją siebie” – wyjaśniła Alexowi Cooperowi. To przesłanie akceptacji doskonale oddaje sposób myślenia, którym prawdopodobnie kieruje się dzisiaj.

Dzięki temu odkryciu Kesha dołącza do rosnącego kręgu artystów, którzy odważają się otwarcie mówić o swoich przeszłych zabiegach kosmetycznych. Jej szczere i wnikliwe słowa przypominają nam, że nigdy nie jest za późno, aby zmienić nasz stosunek do wizerunku. I że poza trendami i presją społeczną, autentyczność często stanowi najpiękniejszą równowagę.

