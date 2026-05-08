W teatralnym wydaniu Madonna zachwyca spektakularną gotycką sylwetką

Kiedy Madonna kroczy czerwonym dywanem Met Gali, z góry wiemy, że czeka nas niezapomniany moment w świecie mody. Królowa Popu nie zerwała w tym roku z tradycją. Na schodach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku pojawiła się w teatralnej, gotyckiej kreacji, która natychmiast rozpaliła media społecznościowe. To było coś więcej niż tylko strój – to był prawdziwy występ artystyczny. A jej fani zareagowali błyskawicznie.

Pojawienie się gdzieś pomiędzy mistycyzmem a haute couture

W edycji z 2026 roku, zatytułowanej „Sztuka kostiumowa” i z dress codem „Moda to sztuka”, Madonna wybrała stylizację, która przekraczała granice ubioru. Długa czarna koronkowa sukienka, satynowe rękawiczki operowe, botki na platformie, kołnierz z organzy, a przede wszystkim imponujący czarny kapelusz zwieńczony pirackim statkiem, misternie wykonanym z pereł i drucianych elementów. Jasnoniebieski welon z szyfonu spływał z tego nakrycia głowy do tyłu, ciągnąc się po schodach, tworząc niemal kinowy efekt.

Aby dopełnić stylizację, piosenkarka trzymała róg myśliwski, dodając jej niemal szamańskiego charakteru. Strój został zaprojektowany przez Anthony'ego Vaccarello dla Saint Laurent – to szyte na miarę dzieło, wymagające precyzji wykonania. Efekt? Gotycka, mistyczna i głęboko ekspresyjna sylwetka.

Hołd dla wybitnego artysty surrealistycznego

Za tym spektakularnym wyglądem kryje się autentyczne podejście artystyczne. Madonna czerpała inspirację z dzieła „Kuszenie świętego Antoniego”, namalowanego w 1945 roku przez anglo-meksykańską surrealistkę Leonorę Carrington. Na tym obrazie postać kobieca niesie na głowie łódkę, otoczona orszakiem tajemniczych postaci.

Madonna odtworzyła tę scenę perfekcyjnie, przybywając w orszaku siedmiu kobiet, ubranych w kolorowe koronkowe suknie i białe welony zasłaniające oczy, niosących jej welon w kształcie pajęczyny. Wybór ten nabiera teraz szczególnego wydźwięku, ponieważ w paryskim Musée du Luxembourg odbywa się obecnie wielka retrospektywa Leonory Carrington, która przywraca tej długo niedocenianej artystce należne jej miejsce w historii surrealizmu.

Madonna, czyli sztuka nieustannego odnawiania

W mediach społecznościowych fani entuzjastycznie chwalili inscenizację. Wielu oklaskiwało narrację kreacji, jej artystyczną głębię oraz fakt, że Madonna wciąż zaskakuje i bawi. Daleko jej do prostej „ładnej sukienki”, a wręcz przeciwnie – z każdym jej pojawieniem się prezentuje wizję, intencję.

Madonna, która regularnie gości na Met Gali od 1997 roku, zdążyła już zaznaczyć swoją obecność na tym wydarzeniu kreacjami Versace, Givenchy, Moschino i Jean-Paul Gaultier. W tym roku po raz kolejny potwierdza, że pozostaje jedną z artystek, które najlepiej rozumieją ten wyjątkowy wieczór, gdzie moda spotyka się ze sztuką na najwyższym poziomie.

Przekształcając czerwony dywan Met Gali 2026 w prawdziwe widowisko sceniczne, Madonna zaprezentowała jedną z najgłośniejszych kreacji tegorocznej edycji. Pomiędzy hołdem dla wielkiego artysty, zmysłem scenicznym i udawaną śmiałością, piosenkarka przypomina nam, że jest wierna sobie: wolna, teatralna i zawsze gotowa przekształcić strój w dzieło sztuki samo w sobie.