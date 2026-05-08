W wieku 55 lat Claudia Schiffer urzeka romantycznym wyglądem

Léa Michel
Są zdjęcia, które wyglądają jak pocztówki z Anglii. Niemiecka modelka, aktorka i producentka filmowa Claudia Schiffer udostępniła jedno z nich i śmiało można powiedzieć, że jej obserwatorzy byli nim zachwyceni. Na swoim koncie na Instagramie, obserwowanym przez ponad dwa miliony osób, pojawiła się w sielankowej scenerii, ubrana w romantyczną kreację o wyraźnie brytyjskim uroku.

Rustykalny wygląd z okazji Dnia Ziemi

22 kwietnia 2026 roku, z okazji Dnia Ziemi, Claudia Schiffer opublikowała na Instagramie delikatną karuzelę z prostym podpisem: „Wesołego Dnia Ziemi 💚” . Zdjęcie na okładce przedstawia ją przed pokrytą kwiatami fasadą angielskiego domku, otoczoną wspaniałym krzewem róż w pełnym rozkwicie, z jej wiernym psem u stóp. To zdjęcie przywołuje piękno wiosny i natury.

Na tę okazję wybrała bordowy sweter z dekoltem w serek i rękawami 3/4, wpuszczony w długą, ciemnofioletową plisowaną spódnicę z haftowanymi motywami kwiatowymi i ptakami. Na nogach miała skórzane sandały typu gladiatorki, idealne na spacery po wiejskim ogrodzie. Wszystko to z rozpuszczonymi, długimi, lekko falującymi blond włosami.

Idealnie wykonany romantyczny wygląd

Ta stylizacja opowiada historię. To umiejętne połączenie wygody i wyrafinowania, elegancji nowoczesnej kobiety z niemal sielską estetyką. Spódnica, bogata w detale i kolory, staje się centralnym punktem stylizacji, a bordowy sweter dodaje odrobinę ciepła, idealnie komponując się z cegłami domu w tle. Harmonia kolorów, która nie jest przypadkowa. To właśnie kunszt Claudii Schiffer: przekształcanie codziennego stroju w modowy akcent. Bez dramatycznej inscenizacji, tylko naturalna elegancja, która wydaje się niewymuszona.

Fani chwalą ponadczasową ikonę

Pod postem zalała fala komentarzy. „Promienna”, „ikona ”, „wciąż olśniewająca jak zawsze” … posypały się pochwały, a wielu internautów oklaskiwało nie tylko piękno wyglądu, ale także nieprzemijającą aurę supermodelki. Claudia Schiffer wciąż fascynuje tych, którzy znali ją w latach 90., a także nowe pokolenie, które odkrywa ją dzięki jej starannie dobranym postom.

Tym prostym, sielskim zdjęciem Claudia Schiffer przypomina nam, dlaczego jest jedną z czołowych postaci w świecie modelingu. Romantyczny look, spokojna atmosfera, przesłanie na rzecz planety: wszystko jest idealne, zrównoważone i inspirujące. Ta niemiecka ikona wciąż urzeka tym, co zawsze było jej znakiem rozpoznawczym: prostą, naturalną elegancją.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
