„Ultra-muskularna”: Eiza González zachwyca nową przemianą fizyczną

Kiedy meksykańska aktorka i piosenkarka Eiza González udostępnia zdjęcie na Instagramie, jej fani zawsze są na miejscu. Tym razem to jej fizyczna transformacja przykuła uwagę wszystkich: niedawno pokazała wyrzeźbioną sylwetkę, która zachwyciła jej obserwatorów. A za tą metamorfozą kryje się wyjątkowo ambitny projekt filmowy.

Imponująca sylwetka do jego kolejnego filmu

Na zdjęciu Eiza González pozuje z uniesionymi ramionami przed lustrem, odwrócona tyłem, odsłaniając imponującą, muskularną sylwetkę. Wyrzeźbione ramiona, wyrzeźbione plecy, pewna siebie postawa: to dalekie od sylwetki, z której słynęła do tej pory. Jej fani, którzy od kilku tygodni śledzili jej zdjęcia z treningów na siłowni, z pewnością zauważyli tę zmianę. Niektórzy spekulowali nawet, że trenuje do roli Wonder Woman w nadchodzącym filmie Jamesa Gunna z uniwersum DC.

Odpowiedź nadeszła od samej aktorki w podpisie: „IRON JANE. 🎬 Witaj w świecie kulturystyki. Jestem bardzo dumna, że mogę opowiedzieć historię Jane, a ta podróż jest mi szczególnie bliska”. To mówi wszystko. Komentarze pod postem posypały się lawinowo. „Ultramięśniona”, „imponująca”, „nie do poznania” … internauci byli zachwyceni jej nową sylwetką.

„Iron Jane” – jego nowy, wielki projekt

Film, o którym mowa, nosi tytuł „Iron Jane”, a jego scenariusz napisała i wyreżyserowała Lissette Feliciano, której debiut fabularny „Women is Losers” przyciągnął uwagę na festiwalu SXSW. Projekt zaprezentowano międzynarodowym nabywcom na targach filmowych w Cannes w 2026 roku, co świadczy o tym, że oczekiwania wobec tego dramatu osadzonego w świecie kobiecej kulturystyki są już wysokie.

Eiza González gra Janie John, złożoną postać, która odkrywa ten świat po trudnym dzieciństwie. U boku González występuje amerykański aktor Brandon Sklenar, znany ostatnio z filmu „The Housemaid”, który gra jej trenera, byłego mistrza. Historia obiecuje poruszyć tematy siły, wrażliwości i poszukiwania tożsamości.

Kariera, która nabiera rozpędu

Ta fizyczna transformacja ilustruje całkowite zaangażowanie Eizy González w swoje role. Znana z występów w filmach „Baby Driver”, „Godzilla kontra Kong”, „I Care a Lot” i serialu Netflixa „3 problemy z ciałem”, meksykańska aktorka stale poszerza swój wachlarz możliwości. A harmonogram Eizy González jest bardziej napięty niż kiedykolwiek.

Wkrótce będzie ją można zobaczyć w „In the Grey”, nowym filmie Guya Ritchiego, u boku amerykańskiego aktora Jake'a Gyllenhaala i brytyjskiego aktora Henry'ego Cavilla, a także w filmie Boots Riley „I Love Boosters” z amerykańskimi aktorkami Keke Palmer i Demi Moore. Można śmiało powiedzieć, że jej nowa postać nie pozostała niezauważona w dynamicznie rozwijającej się karierze.

Dzięki tej transformacji Eiza González po raz kolejny udowadnia, że nigdy nie robi niczego połowicznie. Pomiędzy zaangażowaniem artystycznym, wymaganiami fizycznymi i wyborem mocnych ról, meksykańska aktorka wciąż wytycza sobie unikalną ścieżkę w Hollywood.