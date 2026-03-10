Amerykańska modelka Emily Ratajkowski stawia na elegancki wygląd, który przyciąga uwagę.

Léa Michel
@emrata/Instagram

Podczas paryskiego tygodnia mody, na pokazie kolekcji Loewe jesień/zima 2026/27, amerykańska modelka, aktorka i autorka Emily Ratajkowski zaprezentowała minimalistyczną sylwetkę, od razu przykuwając uwagę fotografów i mediów społecznościowych.

Ultra-wyrafinowany kardigan-peleryna

Emily Ratajkowski przekształciła prosty czarny kardigan w elegancką pelerynę, zawiązaną wokół ramion, aby subtelnie zakryć tors, bez niczego pod spodem (4. zdjęcie w poście na Instagramie poniżej) . W połączeniu z dopasowanymi czarnymi jeansami i minimalistycznymi czarnymi szpilkami, ten modowy wybór stworzył kontrast między casualem a haute couture. Stylizację dopełniły luźne, brązowe włosy o wyrazistej fakturze, duże okulary przeciwsłoneczne i naturalny makijaż – swobodna stylizacja emanująca pewnością siebie i nowoczesnością.

Fani byli zachwyceni tą odważną, szykowną elegancją

Post wywołał burzę w mediach społecznościowych: fani pokochali ten awangardowy look, chwaląc jej umiejętność odkrywania minimalizmu z rozmachem. „Kultowa, sprawiasz, że prosty strój staje się wyrafinowany!” i „Idealna równowaga między awangardą a elegancją” – to tylko niektóre z entuzjastycznych komentarzy, wychwalających Emily Ratajkowski za jej mistrzowskie opanowanie sztuki eleganckiej i wyrazistej mody.

Oświadczenie firmy Loewe potwierdzające

Ten wybór sartorialny wpisuje się w DNA Loewe, marki znanej z graficznych sylwetek i harmonijnego połączenia materiałów. Wybierając „zaplanowaną nieobecność” zamiast „nadmiaru”, Emily Ratajkowski udowadnia, że mniej znaczy więcej, jeśli chodzi o wpływ na modę.

Krótko mówiąc, Emily Ratajkowski wyniosła kardigan do rangi couture podczas tego Paryskiego Tygodnia Mody, po raz kolejny demonstrując swoje wrodzone wyczucie stonowanego stylu. Ten minimalistyczny look, jednocześnie szykowny i elegancki, potwierdza jej status ikony, która na nowo definiuje zasady nonszalanckim szykiem.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Ona się nie starzeje”: 27 lat później Elizabeth Hurley powraca do jednej ze swoich najbardziej pamiętnych stylizacji

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Ona się nie starzeje”: 27 lat później Elizabeth Hurley powraca do jednej ze swoich najbardziej pamiętnych stylizacji

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley niedawno zachwyciła swoich fanów, prezentując kultową sukienkę Versace, którą miała na...

Hailey Bieber ma na sobie przyciągający wzrok strój w czerwone kropki.

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber przyciąga wzrok stylową kreacją w czerwone kropki. Ten wybór modowy, udostępniony na...

Ponad czterdzieści lat później Madonna przywraca do życia jeden ze swoich najsłynniejszych looków

Niektóre zdjęcia pozostawiają trwały ślad w historii popkultury. Wśród nich jest suknia ślubna, którą Madonna miała na sobie...

24-letnia była „najpiękniejsza dziewczynka na świecie” ogłasza swoje zaręczyny

Francuska modelka i aktorka Thylane Blondeau właśnie ogłosiła swoje zaręczyny z francuskim DJ-em Benem Attalem, co przypieczętowało nowy,...

Margot Robbie radykalnie zmienia swój styl dzięki nowej fryzurze

Po kilku miesiącach grania romantycznej bohaterki rodem z XIX wieku w „Wichrowych wzgórzach”, Margot Robbie zaskoczyła wszystkich zdecydowanie...

Po domniemanej niewierności byłego męża Lily Allen założyła „sukienkę zemsty”

W świecie popkultury „sukienka zemsty” stała się symbolem odrodzenia po rozstaniu. Brytyjska piosenkarka Lily Allen zdaje się podążać...