Amerykańska modelka Emily Ratajkowski stawia na elegancki wygląd, który przyciąga uwagę.

Podczas paryskiego tygodnia mody, na pokazie kolekcji Loewe jesień/zima 2026/27, amerykańska modelka, aktorka i autorka Emily Ratajkowski zaprezentowała minimalistyczną sylwetkę, od razu przykuwając uwagę fotografów i mediów społecznościowych.

Ultra-wyrafinowany kardigan-peleryna

Emily Ratajkowski przekształciła prosty czarny kardigan w elegancką pelerynę, zawiązaną wokół ramion, aby subtelnie zakryć tors, bez niczego pod spodem (4. zdjęcie w poście na Instagramie poniżej) . W połączeniu z dopasowanymi czarnymi jeansami i minimalistycznymi czarnymi szpilkami, ten modowy wybór stworzył kontrast między casualem a haute couture. Stylizację dopełniły luźne, brązowe włosy o wyrazistej fakturze, duże okulary przeciwsłoneczne i naturalny makijaż – swobodna stylizacja emanująca pewnością siebie i nowoczesnością.

Fani byli zachwyceni tą odważną, szykowną elegancją

Post wywołał burzę w mediach społecznościowych: fani pokochali ten awangardowy look, chwaląc jej umiejętność odkrywania minimalizmu z rozmachem. „Kultowa, sprawiasz, że prosty strój staje się wyrafinowany!” i „Idealna równowaga między awangardą a elegancją” – to tylko niektóre z entuzjastycznych komentarzy, wychwalających Emily Ratajkowski za jej mistrzowskie opanowanie sztuki eleganckiej i wyrazistej mody.

Oświadczenie firmy Loewe potwierdzające

Ten wybór sartorialny wpisuje się w DNA Loewe, marki znanej z graficznych sylwetek i harmonijnego połączenia materiałów. Wybierając „zaplanowaną nieobecność” zamiast „nadmiaru”, Emily Ratajkowski udowadnia, że mniej znaczy więcej, jeśli chodzi o wpływ na modę.

Krótko mówiąc, Emily Ratajkowski wyniosła kardigan do rangi couture podczas tego Paryskiego Tygodnia Mody, po raz kolejny demonstrując swoje wrodzone wyczucie stonowanego stylu. Ten minimalistyczny look, jednocześnie szykowny i elegancki, potwierdza jej status ikony, która na nowo definiuje zasady nonszalanckim szykiem.